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Türkiye'de Üretilen Yeni OPPO Reno 11F 5G Ülkemizde Satışa Sunuldu: Özellikleriyle Göz Dolduruyor!

Türkiye'de Üretilen Yeni OPPO Reno 11F 5G Ülkemizde Satışa Sunuldu: Özellikleriyle Göz Dolduruyor!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 15:07

OPPO, İstanbul Tuzla'daki fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği OPPO Reno 11F 5G isimli yeni akıllı telefon modelini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu.👇

Kaynak: https://www.oppo.com/en/smartphones/s...
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Çin merkezli ünlü teknoloji firması OPPO, uzun bir aradan sonra ülkemize yeni bir akıllı telefon modeli ile tekrardan ayak bastı.

Çin merkezli ünlü teknoloji firması OPPO, uzun bir aradan sonra ülkemize yeni bir akıllı telefon modeli ile tekrardan ayak bastı.

Firmanın İstanbul Tuzla'da yer alan fabrikasında üretilen yeni OPPO Reno 11F 5G, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Firmanın İstanbul Tuzla'da yer alan fabrikasında üretilen yeni OPPO Reno 11F 5G, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Güçlü özellikleri ve modern tasarımı ile birlikte üst segment cihazlara kafa tutan yeni Reno 11F 5G, ön siparişe özel olarak belirlenen uygun fiyatıyla Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekmeyi de başardı.

Güçlü özellikleri ve modern tasarımı ile birlikte üst segment cihazlara kafa tutan yeni Reno 11F 5G, ön siparişe özel olarak belirlenen uygun fiyatıyla Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekmeyi de başardı.

OPPO Reno 11F 5G'nin teknik özellikleri:

  • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Depolama: 128 GB/256 GB

  • Arka kamera: 64 MP f/1.7 (Ana kamera) + 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5 (Ultra geniş açı) + 2MP; f/2.4 (Makro)

  • Ön kamera: 32 MP f/2.4

  • Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

  • İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14

  • Boyut ve ağırlık: 161,6 x 74,7 x 7,54 mm, 177g

  • Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Çinli teknoloji devinin yeni üst düzey telefonu, 22 Mayıs - 28 Mayıs tarihleri arasında 18.999 TL karşılığında satın alınabilecek. Teslimatların ön sipariş sürecinden hemen sonra başlayacağı belirtiliyor.

Çinli teknoloji devinin yeni üst düzey telefonu, 22 Mayıs - 28 Mayıs tarihleri arasında 18.999 TL karşılığında satın alınabilecek. Teslimatların ön sipariş sürecinden hemen sonra başlayacağı belirtiliyor.

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