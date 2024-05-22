Türkiye'de Üretilen Yeni OPPO Reno 11F 5G Ülkemizde Satışa Sunuldu: Özellikleriyle Göz Dolduruyor!
Türkiye'de Üretilen Yeni OPPO Reno 11F 5G Ülkemizde Satışa Sunuldu: Özellikleriyle Göz Dolduruyor!
Kaynak: https://www.oppo.com/en/smartphones/s...
OPPO, İstanbul Tuzla'daki fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği OPPO Reno 11F 5G isimli yeni akıllı telefon modelini Türkiye'de resmi olarak satışa sundu.👇
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Çin merkezli ünlü teknoloji firması OPPO, uzun bir aradan sonra ülkemize yeni bir akıllı telefon modeli ile tekrardan ayak bastı.
Firmanın İstanbul Tuzla'da yer alan fabrikasında üretilen yeni OPPO Reno 11F 5G, geçtiğimiz gün itibariyle Türkiye'de ön siparişe açıldı.
Güçlü özellikleri ve modern tasarımı ile birlikte üst segment cihazlara kafa tutan yeni Reno 11F 5G, ön siparişe özel olarak belirlenen uygun fiyatıyla Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekmeyi de başardı.
Çinli teknoloji devinin yeni üst düzey telefonu, 22 Mayıs - 28 Mayıs tarihleri arasında 18.999 TL karşılığında satın alınabilecek. Teslimatların ön sipariş sürecinden hemen sonra başlayacağı belirtiliyor.
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