Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
TikTok’ta Çok Fazla Zaman Harcayanların Gerçekten Harika Olduğunu Söylediği 12 Ürün

etiket TikTok’ta Çok Fazla Zaman Harcayanların Gerçekten Harika Olduğunu Söylediği 12 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 07:42

Hayatınızı kolaylaştıracak, görür görmez almak isteyeceğiniz 12 ürünü sizler için derledik. Kapsül kahve folyosu, nevresim sabitleyici, silikon fırın teli koruyucu gibi kullanana kadar etkisini tahmin edemeyeceğiniz, kullandıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz 12 ürünü sizin için bir araya getirdik.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 14.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kitty City Claw Kediler için İç ve Dış Mekan Kedi Merdiveni

1. Kitty City Claw Kediler için İç ve Dış Mekan Kedi Merdiveni

İki yönlü tünelleri, merdivenleri, hava alan file yapısı ile kedileriniz dış ortamda da güvenle oynayabilecek. Kullanan herkes, kurulumun kolaylığından ve malzemenin sağlamlığından bahsetmiş. 

Burada.

Amazon

2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - Yenileyici Esans 100ml

2. Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence - Yenileyici Esans 100ml

Gerçek salyangoz özü sayesinde cildinizi yenilenmiş hissettirecek olan esans, ağırlık hissi bırakmadan cildinizi nemli ve sağlıklı hissetirecek.

Bir yorum şu şekilde:

'Çok sevdim, cildinizde çok hafif ve çok yumuşak bir his bırakıyor. Dolgun ve nemli gösteriyor.'

Burada.

Amazon

3. Faber-Castell Metalik Fosforlu Kalem Seti

3. Faber-Castell Metalik Fosforlu Kalem Seti

Çocukken simli kalemleri sevenler bu ürüne bayılacak! Simli pastel renkli fosforlu işaretleme kalemleri, bu aralar TikTok'ta sık sık gördüğümüz ürünlerden.

8'li setin fiyatı 329 TL.

Burada.

Amazon

4. LeeYean Fırın Teli Silikon Koruyucular

4. LeeYean Fırın Teli Silikon Koruyucular

Fırın telinden tepsi alırken her seferinde eliniz çarpıyorsa, silikon fırın teli kılıfları ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Boyutunu fırınınıza göre ayarlayabileceğiniz fırın teli silikonları burada.

Amazon

5. Mbillion Kapaklı Asma Çöp Kovası

5. Mbillion Kapaklı Asma Çöp Kovası

8 Litre kapasiteye sahip, dolap içi çöp kovası, depolama kısıtı yaşayanların çok seveceği bir ürün. Güçlü taşıma sağlayan askısı ve sızdırmaz paslanmaz çelik materyali ile mutfağınızda en çok kullandığınız ürün olacak. 

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. PinionPins - Manyetik Nevresim Tutucu

6. PinionPins - Manyetik Nevresim Tutucu

Gece deli yatanların en büyük sorunlarından biri, nevresimin içinde kıvrılan yorgan ve yataktan çıkan çarşaflar.. Bu sorunun önüne kolaylıkla geçmenizi sağlayacak olan manyetik tutucu klipsler, 4 yatağa yetebilecek set halinde geliyor.

Burada.

Amazon

7. Yueming Karpuz Dilimleyici

7. Yueming Karpuz Dilimleyici

Yaz günleri kapıda, karpuzları sonunda manavlarda görmeye başladık.. Karpuz yemeyi seviyorsanız, ama dilimlemek zor geliyorsa bu karpuz dilimleyici sizin için işleri kolaylaştırabilir. TikTok'ta son zamanlarda sık sık gördüğümüz karpuz dilimleyicinin bıçakları paslanmaz çelikten.

Burada bulabilirsiniz.

Amazon

8. Frostbuddy - Sıcak Ve Soğuk Içecekler Için Yalıtımlı Termal Kaplar

8. Frostbuddy - Sıcak Ve Soğuk Içecekler Için Yalıtımlı Termal Kaplar

Soğuk ve sıcak içeceklerinizi saatlerce ilk aldığınız andaki gibi tutacak termal bardak, küçük, orta ve büyük boy içeceklerinizi rahatlıkla saklayabilir. 

Burada.

Amazon

9. Capmesso - Kendinden Yapışkanlı Kapsül Kahve Folyoları

9. Capmesso - Kendinden Yapışkanlı Kapsül Kahve Folyoları

Kapsül kahveleri seviyorsanız, bu ürüne bir şans vermelisiniz. Hem çevreyi temiz tutmaya yardımcı olmanızı, hem de kapsüllere vereceğiniz paradan tasarruf etmenizi sağlayacak olan kapsül folyoları, kapsülleri tekrar tekrar kulanmanızı sağlıyor.

Burada.

Amazon

10. Owala FreeSip Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Pipetli Su Şişesi

10. Owala FreeSip Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Pipetli Su Şişesi

675 mL sıvı kapasitesine sahip olan şişe, yalıtımlı paslanmaz çelik yapıda, bu sayede içeceklerinizi 24 saate kadar soğuk tutabiliyor. Bas - aç kapağı sayesinde tek elle kullanabileceğiniz şişe kurşun ve flalat içermiyor.

Burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Voarge Slow Feeder Silikon Mama Kabı Eklentisi

11. Voarge Slow Feeder Silikon Mama Kabı Eklentisi

Yavaş yemek yemenin köpeklerin sindirim sisteminde çok iyi etkileri olduğunu her köpek sahibi duymuştur. Bpa içermeyen ve yumuşak silikondan üretilen bu silikon yavaş besleyici, makinede yıkanabiliyor. Patili dostunuz bu ürünü çok sevecek!

Burada.

Amazon

12. EZY DOSE Cut N' Crush - Hap Kesicisi Hap Kırıcı Kutu

12. EZY DOSE Cut N' Crush - Hap Kesicisi Hap Kırıcı Kutu

Hapları yutmakta zorlananların çok seveceği ürün, ilaç içmeyi kolaylaştırmasıyla TikTok'ta fazlasıyla konuşuldu. İlk katmanı ile hapları kıran, ikinci katmanı ile ezipi toz haline getiren kutunun üçüncü katına haplarınızı koyabilirsiniz.

Burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın