Apple, Yeni iOS 17.5.1 Güncellemesini Yayımladı: Silinen Fotoğrafların Geri Yüklenmesi Sorunu Çözüldü!
Apple, Yeni iOS 17.5.1 Güncellemesini Yayımladı: Silinen Fotoğrafların Geri Yüklenmesi Sorunu Çözüldü!
21.05.2024 - 22:05
Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/05/20/...
Apple, yeni iOS 17.5.1 güncellemesini yayımladı. Yeni sürüm, silinen fotoğrafların galeriye geri yüklenmesi başta olmak üzere iPhone'larda yer alan pek çok sorunu çözüme kavuşturuyor.👇
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Apple, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan iOS 17.5 güncellemesi için yeni bir düzeltme sürümü yayımladı.
Firmanın yayımladığı yeni iOS 17.5.1 sürümü ile birlikte iPhone'larda bulunan pek çok sorun çözüme kavuşmuş oldu.
Özellikle pek çok kullanıcının adeta başına bela olan silinen fotoğrafların galeride geri yüklenmesi problemi yeni güncelleme ile tarih oldu.
Apple konu hakkında yaptığı açıklamada, yeni iOS 17.5.1 güncellemesinin önemli hata düzeltmeleri içerdiğini ve galeri uygulamasındaki mevcut soruna yol açan veri tabanı bozulmasını önlediğini belirtti.
Kullanıcılar, "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" adımları üzerinden yeni iOS 17.5.1 sürümünü telefonlarına kablosuz olarak yükleyebilir.
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