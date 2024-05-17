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Siri'ye Elveda mı? İddiaya Göre Apple, Yeni Bir Sohbet Asistanı İçin OpenAI ile Çalışabilir

Siri'ye Elveda mı? İddiaya Göre Apple, Yeni Bir Sohbet Asistanı İçin OpenAI ile Çalışabilir

iOS ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 22:49

İddiayla göre OpenAI'nin teknolojisinin yardımıyla Apple, bir sonraki yapay zeka ile çalışan bir sohbet robotu ile gelecek. Detaylar, Haziran ayında yapılacak konferansta açıklanacak.

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ChatGPT, daha gelişmiş versiyonu GPT-4o'yu duyurduğundan bu yana sıklıkla konuşuluyor.

Detaylara burada yer vermiştik:

Apple şimdi de başka bir iddiayla gündemde. İddiayla göre OpenAI'nin teknolojisinin yardımıyla Apple, bir sonraki yapay zeka ile çalışan bir sohbet robotu ile gelecek.

Apple şimdi de başka bir iddiayla gündemde. İddiayla göre OpenAI'nin teknolojisinin yardımıyla Apple, bir sonraki yapay zeka ile çalışan bir sohbet robotu ile gelecek.

Detaylar, Haziran ayında yapılacak konferansta açıklanacak.

Kulisteki kaynaklar, iki firmanın anlaşmayı henüz resmi olarak duyurmak için acele etmediğini söylüyor.

Kulisteki kaynaklar, iki firmanın anlaşmayı henüz resmi olarak duyurmak için acele etmediğini söylüyor.

Daha önceki raporlar, Apple'ın yapay zeka destekli Gemini sohbet robotunu kullanmak için Google ile de görüştüğünü iddia ediyor.

Daha önceki raporlar, Apple'ın yapay zeka destekli Gemini sohbet robotunu kullanmak için Google ile de görüştüğünü iddia ediyor.

Dolayısıyla, Apple hala diğer seçenekleri araştırıyor olabilir.

İlginçtir ki, son söylentiler Apple'ın yapay zeka özelliklerinin çoğunu cihazında barındırmaya çalışacağını, ağır işlerin çoğunu cihaz üzerindeki sunucunun yapmasına izin vereceğini, geri kalanının ise Apple'ın veri merkezlerinde gerçekleştirileceğini gösteriyor.

Bu, Apple'a hız ve gizlilik açısından rekabette avantaj sağlayabilir.

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Ancak, Apple OpenAI ile bir anlaşma yaparsa bu mümkün olmayabilir.

Ancak, Apple OpenAI ile bir anlaşma yaparsa bu mümkün olmayabilir.

OpenAI ve Apple iş birliği yaparsa ortaya nasıl bir iş çıkar? Yorumlarda buluşalım!

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