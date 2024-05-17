Siri'ye Elveda mı? İddiaya Göre Apple, Yeni Bir Sohbet Asistanı İçin OpenAI ile Çalışabilir
Siri'ye Elveda mı? İddiaya Göre Apple, Yeni Bir Sohbet Asistanı İçin OpenAI ile Çalışabilir
İddiayla göre OpenAI'nin teknolojisinin yardımıyla Apple, bir sonraki yapay zeka ile çalışan bir sohbet robotu ile gelecek. Detaylar, Haziran ayında yapılacak konferansta açıklanacak.
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ChatGPT, daha gelişmiş versiyonu GPT-4o'yu duyurduğundan bu yana sıklıkla konuşuluyor.
Apple şimdi de başka bir iddiayla gündemde. İddiayla göre OpenAI'nin teknolojisinin yardımıyla Apple, bir sonraki yapay zeka ile çalışan bir sohbet robotu ile gelecek.
Kulisteki kaynaklar, iki firmanın anlaşmayı henüz resmi olarak duyurmak için acele etmediğini söylüyor.
Daha önceki raporlar, Apple'ın yapay zeka destekli Gemini sohbet robotunu kullanmak için Google ile de görüştüğünü iddia ediyor.
İlginçtir ki, son söylentiler Apple'ın yapay zeka özelliklerinin çoğunu cihazında barındırmaya çalışacağını, ağır işlerin çoğunu cihaz üzerindeki sunucunun yapmasına izin vereceğini, geri kalanının ise Apple'ın veri merkezlerinde gerçekleştirileceğini gösteriyor.
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Ancak, Apple OpenAI ile bir anlaşma yaparsa bu mümkün olmayabilir.
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