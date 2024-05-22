Microsoft Edge, Yakında İnternetteki Videoları Gerçek Zamanlı Olarak Sesli Çevirebilecek!
Microsoft Edge, Yakında İnternetteki Videoları Gerçek Zamanlı Olarak Sesli Çevirebilecek!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/5/21/24...
Microsoft'un ünlü internet tarayıcısı Edge, yakında kazanacağı yeni bir yapay zeka özelliği sayesinde YouTube, LinkedIn ve Coursera gibi pek çok sitede yer alan videoları gerçek zamanlı olarak çevirebilecek.👇
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Microsoft, ünlü internet tarayıcısı Edge için yeni kullanışlı yapay zeka özellikleri geliştirmeye devam ediyor.
ABD merkezli yazılım devi son olarak, tarayıcının yakında YouTube başta olmak üzere pek çok internet sitesinde yer alan videoları sesli şekilde ve gerçek zamanlı olarak çevirebileceğini duyurdu.
Microsoft Edge'in yeni anlık çevirme özelliği, ilk etapta birçok videoda İspanyolcadan İngilizceye çevirinin yanı sıra İngilizceden Almanca, Hintçe, İtalyanca, Rusça ve İspanyolcaya çeviri işlemlerini destekleyecek.
İddialara göre, yeni özellik videolardaki yabancı dil sorununu büyük oranda çözdüğü gibi, işitme güçlüğü çeken insanlar için de faydalı olacak.
Ayrıca, Microsofot Edge'in ilerleyen aylarda sadece YouTube ve LinkedIn gibi içerik platformlarında değil, aynı zamanda Reuters, CNBC ve Bloomberg gibi haber sitelerindeki videolar için de gerçek zamanlı çeviriyi destekleyeceği söyleniyor.
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Söz konusu özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Gelişmeler için takipte kalın!
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