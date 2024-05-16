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ChatGPT Devri Kapanıyor mu? Elon Musk'ın Tanıttığı Yapay Zeka Asistanı "Grok" Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

ChatGPT Devri Kapanıyor mu? Elon Musk'ın Tanıttığı Yapay Zeka Asistanı "Grok" Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Yapay Zeka Elon Musk ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:44

Elon Musk geçtiğimiz günlerde xAI isimli şirketinin adı altında kurulan yeni bir yapay zeka asistanı tanıttı. 'Grok' ismini verdiği asistan ise ismini 'Otostopçu'nun Galaksi Rehberi' kitap serisinden alıyor. Peki bu yeni asistan ChatGPT'ye rakip mi?

Buyurun detaylar...👇

Kaynak: https://www.cnbc.com/2023/11/05/elon-...
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Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelip epey bi' adından söz ettiren Elon Musk'ı hepimiz duyduk.

Twitter platformunun da adını "X" olarak değiştiren Musk, bu sefer de ChatGPT ve Bard'a rakip olacak bir yenilik duyurdu.

Twitter platformunun da adını "X" olarak değiştiren Musk, bu sefer de ChatGPT ve Bard'a rakip olacak bir yenilik duyurdu.

Musk, xAI isimli şirketinin adı altında bir yapay zeka asistanı olacağını dile getirdi.

Musk, xAI isimli şirketinin adı altında bir yapay zeka asistanı olacağını dile getirdi.

Ünlü girişimci bu asistan hakkında 'şimdiye kadarki en iyi asistan' ifadelerini kullanıyor.

Özellikleriyle dikkat çeken yapay zeka asistanı ise şu ifadelerle duyuruldu.👇

Özellikleriyle dikkat çeken yapay zeka asistanı ise şu ifadelerle duyuruldu.👇
twitter.com

Grok'u duyuruyoruz!

Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır!

Grok, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir; bu nedenle, mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!

Grok'un benzersiz ve temel avantajı, 𝕏 platformu aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmasıdır. Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verecek.

Grok hala çok erken bir beta ürünüdür. Bu nedenle sizin yardımınızla her geçen hafta hızla gelişmesini izleyin.

Teşekkürler,

xAI Ekibi

Elon Musk, Grok ve ChatGPT'yi karşılaştırdığı bir gönderi de paylaştı.

Elon Musk, Grok ve ChatGPT'yi karşılaştırdığı bir gönderi de paylaştı.
twitter.com

ChatGPT'nin şu anki bilgilere erişimi olmadığını, fakat Grok'un ise en güncel bilgilere sahip olduğunun altını çizdi Musk.

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Kullanıcılar, asistanın gelişebilmesi için iki aylık bir program sonrasında Grok'a erişim sağlayabilecekler. Asistanın, X Premium+ ile geleceği de bilgiler arasında.

Kullanıcılar, asistanın gelişebilmesi için iki aylık bir program sonrasında Grok'a erişim sağlayabilecekler. Asistanın, X Premium+ ile geleceği de bilgiler arasında.

Bu uygulamanın ise aylık 16 dolar (yaklaşık 455 TL) olacağı düşünülüyor. Şu an uygulama 'beta' aşamasında olduğu için nasıl kullanılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. 

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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ömer

Elon iyisin hoşsun şu isim konusunda hep bir sıkıntı yaşıyoruz.. Oğlun bir an önce büyüyüp hesap sorsun senden anla artık be adam 😅😅😅

Balat baltasd

Robotlar diyorduk ama + olarak bu yapay zeka olayıda çok kişiyi işsiz bırakacak, canını yakacak. Çok hızlı gelişiyor ... Ne yazıkki bu gelişmeye bir çok şey ... Devamını Gör