ChatGPT Devri Kapanıyor mu? Elon Musk'ın Tanıttığı Yapay Zeka Asistanı "Grok" Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
ChatGPT Devri Kapanıyor mu? Elon Musk'ın Tanıttığı Yapay Zeka Asistanı "Grok" Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
Kaynak: https://www.cnbc.com/2023/11/05/elon-...
Elon Musk geçtiğimiz günlerde xAI isimli şirketinin adı altında kurulan yeni bir yapay zeka asistanı tanıttı. 'Grok' ismini verdiği asistan ise ismini 'Otostopçu'nun Galaksi Rehberi' kitap serisinden alıyor. Peki bu yeni asistan ChatGPT'ye rakip mi?
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Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelip epey bi' adından söz ettiren Elon Musk'ı hepimiz duyduk.
Twitter platformunun da adını "X" olarak değiştiren Musk, bu sefer de ChatGPT ve Bard'a rakip olacak bir yenilik duyurdu.
Musk, xAI isimli şirketinin adı altında bir yapay zeka asistanı olacağını dile getirdi.
Özellikleriyle dikkat çeken yapay zeka asistanı ise şu ifadelerle duyuruldu.👇
Elon Musk, Grok ve ChatGPT'yi karşılaştırdığı bir gönderi de paylaştı.
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Kullanıcılar, asistanın gelişebilmesi için iki aylık bir program sonrasında Grok'a erişim sağlayabilecekler. Asistanın, X Premium+ ile geleceği de bilgiler arasında.
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Elon iyisin hoşsun şu isim konusunda hep bir sıkıntı yaşıyoruz.. Oğlun bir an önce büyüyüp hesap sorsun senden anla artık be adam 😅😅😅
Robotlar diyorduk ama + olarak bu yapay zeka olayıda çok kişiyi işsiz bırakacak, canını yakacak. Çok hızlı gelişiyor ... Ne yazıkki bu gelişmeye bir çok şey ... Devamını Gör