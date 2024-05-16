ChatGPT Devri Kapanıyor mu? Elon Musk'ın Tanıttığı Yapay Zeka Asistanı "Grok" Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Grok'u duyuruyoruz!

Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır!

Grok, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir; bu nedenle, mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!

Grok'un benzersiz ve temel avantajı, 𝕏 platformu aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmasıdır. Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verecek.

Grok hala çok erken bir beta ürünüdür. Bu nedenle sizin yardımınızla her geçen hafta hızla gelişmesini izleyin.

Teşekkürler,

xAI Ekibi