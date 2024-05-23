Samsung'un Kalp Atış Hızını Ölçebilen Yeni Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring'in Fiyatı Ortaya Çıktı!
Samsung'un Kalp Atış Hızını Ölçebilen Yeni Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring'in Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.sammobile.com/news/galaxy...
Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı yüzük modeli Galaxy Ring'in muhtemel fiyatı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.👇
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Samsung'un bu yılın başında resmi olarak tanıttığı yeni akıllı yüzük modeli Galaxy Ring hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Son olarak, şu anda prototip aşamasında olan yeni akıllı yüzük modelinin muhtemel fiyatı, şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.
SamMobile'dan alınan bilgilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy Ring 300 ila 350 dolar arasında bir fiyata sahip olacak.
Kıyaslayacak olursak yeni yüzük, söz konusu muhtemel fiyatı ile şirketin son akıllı saat modeli Galaxy Watch 6'dan yaklaşık olarak 100 dolar daha pahalı olacak.
Şu ana kadar ortaya çıkan diğer bilgilere göre, sağlık özellikleri ile öne çıkacak yeni Galaxy Ring kalp atış hızı ölçme, nabız ölçme ve uyku takibi gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıracak.
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