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Çin'in En Güçlü Telefonu Türkiye'de: Yeni Huawei Pura 70 Ultra Özel Kampanyalarla Ülkemizde Satışa Sunuldu!

Çin'in En Güçlü Telefonu Türkiye'de: Yeni Huawei Pura 70 Ultra Özel Kampanyalarla Ülkemizde Satışa Sunuldu!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 19:48

Huawei markasının yeni amiral gemisi Huawei Pura 70 Ultra geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni telefonun teslimat tarihi ve Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı.👇

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Geçtiğimiz ay Huawei tarafından anavatanı Çin’de resmi olarak piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz günlerde küresel pazara giriş yaptı.

Geçtiğimiz ay Huawei tarafından anavatanı Çin’de resmi olarak piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz günlerde küresel pazara giriş yaptı.

Uzun bir süredir üst segment cihazlarını Çin'in dışına çıkarmayan Huawei, yeni amiral gemisi ile birlikte Türkiye'ye de ayak bastı.

Uzun bir süredir üst segment cihazlarını Çin'in dışına çıkarmayan Huawei, yeni amiral gemisi ile birlikte Türkiye'ye de ayak bastı.

Firmanın ülkemizdeki resmi online mağazasında satışa sunulan yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.

Firmanın ülkemizdeki resmi online mağazasında satışa sunulan yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.

Yeni cihaz, serinin diğer modelleri Pura 70 ve Pura 70 Pro ile birlikte 17 Haziran 2024’te Türkiye'deki yeni sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Yeni cihaz, serinin diğer modelleri Pura 70 ve Pura 70 Pro ile birlikte 17 Haziran 2024’te Türkiye'deki yeni sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Huawei'in ayrıca, telefonun ilk sipariş sürecine özel olarak toplam 16.498 TL değerindeki FreeBuds Pro 3 kulaklığını ve 12 Ay Ekstra Garanti seçeneğini kullanıcılara hediye ettiğini belirtelim.

Huawei'in ayrıca, telefonun ilk sipariş sürecine özel olarak toplam 16.498 TL değerindeki FreeBuds Pro 3 kulaklığını ve 12 Ay Ekstra Garanti seçeneğini kullanıcılara hediye ettiğini belirtelim.

Yeni Huawei Pura 70 serisini daha detaylı incelemek ve satın almak için Huawei'in resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

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Yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın öne çıkan teknik özellikleri:

Yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın öne çıkan teknik özellikleri:

  • Ekran:  6,8 inçlik LTPO OLED, 2844 × 1260 piksel çözünürlük,

  • İşlemci: Kirin 9010

  • RAM: 16 GB 

  • Depolama: 512 GB 

  • Ön Kamera: 13 MP

  • Arka Kamera: 50 MP ana kamera (1 inç CMOS, F1.6~F4.0), 40 MP ultra geniş açılı kamera (F2.2), 50 MP makro telefoto kamera (F2.1, OIS) 

  • Batarya: 5200 mAh

  • Şarj Hızı: Kablolu 100W, kablosuz 80W

  • Boyut: 162.6x75.1x8.4 mm 

  • Ağırlık: 226 g

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