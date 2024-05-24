Çin'in En Güçlü Telefonu Türkiye'de: Yeni Huawei Pura 70 Ultra Özel Kampanyalarla Ülkemizde Satışa Sunuldu!
Çin'in En Güçlü Telefonu Türkiye'de: Yeni Huawei Pura 70 Ultra Özel Kampanyalarla Ülkemizde Satışa Sunuldu!
Huawei markasının yeni amiral gemisi Huawei Pura 70 Ultra geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni telefonun teslimat tarihi ve Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı.👇
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Geçtiğimiz ay Huawei tarafından anavatanı Çin’de resmi olarak piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modeli Huawei Pura 70 Ultra, geçtiğimiz günlerde küresel pazara giriş yaptı.
Uzun bir süredir üst segment cihazlarını Çin'in dışına çıkarmayan Huawei, yeni amiral gemisi ile birlikte Türkiye'ye de ayak bastı.
Firmanın ülkemizdeki resmi online mağazasında satışa sunulan yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.
Yeni cihaz, serinin diğer modelleri Pura 70 ve Pura 70 Pro ile birlikte 17 Haziran 2024’te Türkiye'deki yeni sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.
Huawei'in ayrıca, telefonun ilk sipariş sürecine özel olarak toplam 16.498 TL değerindeki FreeBuds Pro 3 kulaklığını ve 12 Ay Ekstra Garanti seçeneğini kullanıcılara hediye ettiğini belirtelim.
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Yeni Huawei Pura 70 Ultra'nın öne çıkan teknik özellikleri:
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