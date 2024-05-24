BTK, Türkiye'ye Temsilci Atayan Twitter'ın Reklam Yasağının Kaldırıldığını Duyurdu!
BTK, Türkiye'ye Temsilci Atayan Twitter'ın Reklam Yasağının Kaldırıldığını Duyurdu!
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanla...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilcilik atamasının ardından X (Twitter) platformuna uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.👇
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Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de bir temsilci bulundurmaması ve ülkemiz üzerinde bir şirket açmaması nedeniyle reklam yasağına tabi tutulan ünlü sosyal medya platformu Twitter, veya yeni adıyla X ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mevcut konu hakkında aldığı yeni kararını Resmi Gazete'de yayımladı.
Kurum yayımladığı yeni bildiride, Türkiye'de temsilcilik açmaması nedeniyle Twitter'a uygulanan reklam yasağının, firmanın ülkemize temsilci atamasının ardından kaldırıldığını duyurdu.
Resmi Gazete'de ünlü sosyal medya platformunun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdiğini belirten BTK, platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağını kaldırdı.
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