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BTK, Türkiye'ye Temsilci Atayan Twitter'ın Reklam Yasağının Kaldırıldığını Duyurdu!

BTK, Türkiye'ye Temsilci Atayan Twitter'ın Reklam Yasağının Kaldırıldığını Duyurdu!

Twitter Sosyal Medya
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:54

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilcilik atamasının ardından X (Twitter) platformuna uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.👇

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanla...
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Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de bir temsilci bulundurmaması ve ülkemiz üzerinde bir şirket açmaması nedeniyle reklam yasağına tabi tutulan ünlü sosyal medya platformu Twitter, veya yeni adıyla X ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de bir temsilci bulundurmaması ve ülkemiz üzerinde bir şirket açmaması nedeniyle reklam yasağına tabi tutulan ünlü sosyal medya platformu Twitter, veya yeni adıyla X ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mevcut konu hakkında aldığı yeni kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mevcut konu hakkında aldığı yeni kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Kurum yayımladığı yeni bildiride, Türkiye'de temsilcilik açmaması nedeniyle Twitter'a uygulanan reklam yasağının, firmanın ülkemize temsilci atamasının ardından kaldırıldığını duyurdu.

Kurum yayımladığı yeni bildiride, Türkiye'de temsilcilik açmaması nedeniyle Twitter'a uygulanan reklam yasağının, firmanın ülkemize temsilci atamasının ardından kaldırıldığını duyurdu.

Resmi Gazete'de ünlü sosyal medya platformunun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdiğini belirten BTK, platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağını kaldırdı.

Resmi Gazete'de ünlü sosyal medya platformunun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdiğini belirten BTK, platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağını kaldırdı.

'Eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcının 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle, 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.'

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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