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İddia: Microsoft Valve'ı Satın Almak İstiyor ve Rekor Miktarı Gözden Çıkarttı

İddia: Microsoft Valve'ı Satın Almak İstiyor ve Rekor Miktarı Gözden Çıkarttı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 12:45

Oyun dünyasının sevilen stüdyolarını teker teker bünyesine katan Microsoft bu kez gözünü Steam'in de sahibi olan Valve'a dikmiş olabilir.

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Teknoloji devi Microsoft son birkaç yıldır bünyesine pek çok sevilen oyun stüdyosunu kattı.

Teknoloji devi Microsoft son birkaç yıldır bünyesine pek çok sevilen oyun stüdyosunu kattı.

Nihayete ermesi neredeyse iki yıl süren Activision-Blizzard satın alımının yanında Bethesda'yı da çatısı altına alan firma geçtiğimiz günlerde ise çatısı altında bulunan Arkane Austin ve Tango Gameworks gibi sevilen stüdyoları kapatarak oyuncuların tepkisini çekmişti.

Microsoft'un hedefinde bir kez daha Steam'in de sahibi olan Valve var gibi görünüyor.

Microsoft'un hedefinde bir kez daha Steam'in de sahibi olan Valve var gibi görünüyor.

Esasen iddialar yeni olmasa da tekrar alevlendi diyebiliriz. İçerik üreticisi Dior tarafından yeniden gündeme getirilen iddiaya göre Microsoft Valve'ı satın almak için 16 milyar dolarlık bir teklif hazırlığında.

İddialar doğru çıkar ve Valve Microsoft çatısı altına girmeyi kabul ederse Microsoft Steam'in de sahibi olabilir.

İddialar doğru çıkar ve Valve Microsoft çatısı altına girmeyi kabul ederse Microsoft Steam'in de sahibi olabilir.

Valve'ın net değerinin ne kadar olduğu bilinmiyor ancak şirketin yılda 10 milyar dolardan fazla kazandığını gösteren tahminler var. Bunun yanında şirketin CEO'su ve kurucusu olan Gabe Newell'ın ise 4 milyar doların üzerinde bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

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