İddia: Microsoft Valve'ı Satın Almak İstiyor ve Rekor Miktarı Gözden Çıkarttı

Valve'ın net değerinin ne kadar olduğu bilinmiyor ancak şirketin yılda 10 milyar dolardan fazla kazandığını gösteren tahminler var. Bunun yanında şirketin CEO'su ve kurucusu olan Gabe Newell'ın ise 4 milyar doların üzerinde bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.