İddia: Microsoft Valve'ı Satın Almak İstiyor ve Rekor Miktarı Gözden Çıkarttı
İddia: Microsoft Valve'ı Satın Almak İstiyor ve Rekor Miktarı Gözden Çıkarttı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Teknoloji devi Microsoft son birkaç yıldır bünyesine pek çok sevilen oyun stüdyosunu kattı.
Microsoft'un hedefinde bir kez daha Steam'in de sahibi olan Valve var gibi görünüyor.
İddialar doğru çıkar ve Valve Microsoft çatısı altına girmeyi kabul ederse Microsoft Steam'in de sahibi olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın