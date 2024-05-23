Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Görüntüdeki traktör ve kullanılan emojilerdeki filizlenmiş başağın yanı sıra mevsim döngüsünü ifade eden emojiler oyunumuzun popüler çiftçilik simülatörü Farming Simulator 22 olabileceğini gösteriyor. Sızıntıları ile meşhur Deadlabs yazarı billbill-kun da geçtiğimiz günlerde oyunun bu olabileceğini ifade etmişti.