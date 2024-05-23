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Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Epic Games Store'un Gizemli Bedava Oyunu Ne Olacak? İşte İpucu ve Tahminler

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 10:47

Epic Games Store'un gizemli bedava oyunları geri döndü! Sıradaki gizemli oyun için bir ipucu paylaşan Epic Games Store bizlere ne anlatmak istiyor gelin birlikte bir bakalım.

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Epic Games Store'un gizemli bedavalarının bizleri daha da heyecanlandırmasının bir sebebi var.

Epic Games Store'un gizemli bedavalarının bizleri daha da heyecanlandırmasının bir sebebi var.

Zaten her perşembe günü platformun bedava oyunlar vermesine alışığız ancak gizemli bedava oyunların ardından genellikle fiyat olarak yüksek, popüler AAA oyunlar çıkıyor. Kısacası stonks!

Epiv Games Store bugünün gizemli bedava oyunu için de bir ipucu paylaştı.

Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Farming Simulator 22 gibi görünüyor.

Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu Farming Simulator 22 gibi görünüyor.

Görüntüdeki traktör ve kullanılan emojilerdeki filizlenmiş başağın yanı sıra mevsim döngüsünü ifade eden emojiler oyunumuzun popüler çiftçilik simülatörü Farming Simulator 22 olabileceğini gösteriyor. Sızıntıları ile meşhur Deadlabs yazarı billbill-kun da geçtiğimiz günlerde oyunun bu olabileceğini ifade etmişti.

Epic Games Store'un gizemli oyunu birkaç saat sonra erişilebilir olacak.

Epic Games Store'un gizemli oyunu birkaç saat sonra erişilebilir olacak.

Geri sayımın sona ermesiyle birlikte oyunumuzun ne olacağını saat 18:00 itibariyle nihayet görebilecek, oyunu bir hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelerimize ekleyebileceğiz.

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