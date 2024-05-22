Yeni Güncelleme Geldi: WhatsApp, 'Benden Sil' Özelliğini Geri Alma Seçeneği Getirdi
Yeni Güncelleme Geldi: WhatsApp, 'Benden Sil' Özelliğini Geri Alma Seçeneği Getirdi
WhatsApp, şimdi de 'Benden sil' özelliğinde bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme sayesinde 'Herkesten sil' seçeneği yerine yanlışlıkla 'Benden sil' seçeneğini seçenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu güncellemeye göre, 'Benden sil' özelliği artık geri alınabilecek.
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WhatsApp dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda WhatsApp birbirinden farklı güncellemelerle gündeme geliyor.
Geçtiğimiz senelerde WhatsApp, gönderilen mesajları belli bir süre içerisinde herkesten silme özelliği getirmişti.
Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen mesajlar her iki taraf içinde geri alınabiliyordu.
Fakat WhatsApp, şimdi de 'Benden sil' özelliğinde bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme sayesinde 'Herkesten sil' seçeneği yerine yanlışlıkla 'Benden sil' seçeneğini seçenler için büyük bir kolaylık sağlıyor.
Kullanıcılar, 'Benden sil' seçeneğini seçtiğinde karşılarına 5 saniyeliğine 'Geri al' seçeneğiyle karşılaşacak. Bu sayede de yanlış gönderilen mesajların önüne geçilmiş olacak.
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