Yeni Güncelleme Geldi: WhatsApp, 'Benden Sil' Özelliğini Geri Alma Seçeneği Getirdi

WhatsApp, şimdi de 'Benden sil' özelliğinde bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme sayesinde 'Herkesten sil' seçeneği yerine yanlışlıkla 'Benden sil' seçeneğini seçenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu güncellemeye göre, 'Benden sil' özelliği artık geri alınabilecek.

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