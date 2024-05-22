Ev Turu Yaparak Kirası 75 Bin TL Olan Evinin Tüm Odalarını Gösteren Kadın, 'Bunlar Nasıl Paralar?' Dedirtti!
Ev Turu Yaparak Kirası 75 Bin TL Olan Evinin Tüm Odalarını Gösteren Kadın, 'Bunlar Nasıl Paralar?' Dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde aylık 75 bin TL kira ve 10 bin lira aidat ödediğini söyleyen kadının videosu viral oldu. Evi gören kişiler ise 'Bunlar nasıl paralar?' dedi!
İşte detaylar...
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Enflasyon malumunuz... Yükselen fiyatlardan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de emlak sektörü. Yani anlayacağınız, kiralar almış başını gidiyor!
Bu nedenle de dudak uçuklatan kira fiyatlarıyla karşılaşmamız mümkün. Fakat bu durum bazı kişiler geçerli değil.
Örneğin geçtiğimiz günlerde aylık 75 bin TL kira ve 10 bin lira aidat ödediğini söyleyen kadının videosu viral oldu. Videoda kira fiyatını söyledikten sonra ise videoyu çeken kişiyle evi gezmeye gidiyorlar.
Lüks manzarasıyla birlikte dekorasyonu ile dikkat çeken ev, 'Bunlar nasıl paralar yahu dedirtti!
Birçok kişi evi beğense de beğenmeyenler de vardı. 'Bu ev bu paraya değmez' diyenlerin sayısı da bi' hayli fazlaydı.
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