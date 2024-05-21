Sivas'ta Bir Adam, Ormanda Bulduğu Aç ve Susuz Karaca Yavrusunu Evine Aldı
Sivas'ta Bir Adam, Ormanda Bulduğu Aç ve Susuz Karaca Yavrusunu Evine Aldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker, mantar toplarken ormanda bitkin halde bulduğu karaca yavrusunu evine getirdi. Ülker'in, yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceği belirtildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker, mantar toplarken ormanda bitkin halde bulduğu karaca yavrusunu evine getirdi.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erçiş Ülker, dün öğle saatlerinde Ahlan mevkisine mantar toplamaya gitti. Ülker, evine dönerken, ormanda bir karaca yavrusunun yorgun bir şekilde yattığını fark etti.
Etrafta annesinin olmadığını gören Ülker, yavrunun nefes aldığını fark edince, aracından getirdiği suyu yavru karacaya verdi.
Ülker'in, yavruyu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceği belirtildi.
Karaca yavrusunu ormanda bitkin bulduğunu anlatan Erçiş Ülker, "Yavruyu öldü zannettim. Dokununca hareket etti ama çok aç ve susuz kalmıştı. Annesi terk etmişti. Çünkü uzun zamandır orada gibi duruyordu. Susuz kaldığı için gittim, arabadan su getirdim. Suyu verince kendine geldi. Sonra aldım eve getirdim. Ekiplere haber verdim. Ekipler gelip alacaklar. Karnı doyunca daha da hareketlenmeye başladı" dedi.
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