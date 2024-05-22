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Arabanın Tekerine Sıkışan Yılanı Hiç Tereddüt Etmeden Tek Eliyle Çıkaran Dayı, 'Bu Karizma Halis mi?' Dedirtti

Arabanın Tekerine Sıkışan Yılanı Hiç Tereddüt Etmeden Tek Eliyle Çıkaran Dayı, 'Bu Karizma Halis mi?' Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 13:15

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Geçtiğimiz günlerde bir adam, arabanın tekerine sıkışmış olanı yılanı tek eliyle çekip çıkardı. Büyük bir soğukkanlılıkla hiç korkmadan yılanı çıkaran adam, kısa zamanda viral oldu.

Detaylar...👇

Kaynak: https://x.com/ZAMajans/status/1793030...
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Geçtiğimiz günlerde bir adam, arabanın tekerine sıkışmış olanı yılanı tek eliyle çekip çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde bir adam, arabanın tekerine sıkışmış olanı yılanı tek eliyle çekip çıkardı.

Büyük bir soğukkanlılıkla hiç korkmadan yılanı çıkaran adam, kısa zamanda viral oldu.

Büyük bir soğukkanlılıkla hiç korkmadan yılanı çıkaran adam, kısa zamanda viral oldu.

Videonun sonunda ise adeta bir 'zafer' elde etmişçesine yılanla poz vermeyi de ihmal etmedi.

Videonun sonunda ise adeta bir 'zafer' elde etmişçesine yılanla poz vermeyi de ihmal etmedi.

İsterseniz o anları önce bi' izleyelim👇

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Mesut Mutlu Bahtiyar

Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar... Oyy senin cigarana, Doblolu Eniştem benim.

Movie Lover

Yılanı ne yaptılar acaba?