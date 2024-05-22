Arabanın Tekerine Sıkışan Yılanı Hiç Tereddüt Etmeden Tek Eliyle Çıkaran Dayı, 'Bu Karizma Halis mi?' Dedirtti

Kaynak: https://x.com/ZAMajans/status/1793030...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, arabanın tekerine sıkışmış olanı yılanı tek eliyle çekip çıkardı. Büyük bir soğukkanlılıkla hiç korkmadan yılanı çıkaran adam, kısa zamanda viral oldu.
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Geçtiğimiz günlerde bir adam, arabanın tekerine sıkışmış olanı yılanı tek eliyle çekip çıkardı.
Büyük bir soğukkanlılıkla hiç korkmadan yılanı çıkaran adam, kısa zamanda viral oldu.
Videonun sonunda ise adeta bir 'zafer' elde etmişçesine yılanla poz vermeyi de ihmal etmedi.
İsterseniz o anları önce bi' izleyelim👇
Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
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Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar... Oyy senin cigarana, Doblolu Eniştem benim.
Yılanı ne yaptılar acaba?