Sağlık Bakanlığı, Günde 5 Gramdan Az Tuz Tüketmenin Kalp ve Damar Hastalıklarını Azalttığını Açıkladı

Türkiye’de de yapılan SALTÜRK araştırması, günlük tuz tüketiminin 15 gram olduğunu ortaya koyuyor. 2011 yılından itibaren uygulanan “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı” kapsamında günlük kişi başı tuz tüketimi 10,2 grama düşürüldü, ancak bu seviye hala tavsiye edilen miktarın 2 katı.