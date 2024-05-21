Sağlık Bakanlığı, Günde 5 Gramdan Az Tuz Tüketmenin Kalp ve Damar Hastalıklarını Azalttığını Açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Günde 5 Gramdan Az Tuz Tüketmenin Kalp ve Damar Hastalıklarını Azalttığını Açıkladı
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/saglik-bakan...
T24'ün haberine göre Sağlık Bakanlığı günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının hızını ise yüzde 17 azalttığını, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının hızını ise yüzde 17 azalttığını, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'na göre; Tuz, vücuttaki su dengesinin korunması, kan basıncının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması ve sinir sisteminin ihtiyaçlarının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Vücudumuz için önemli bir kaynak olan tuz, fazla tüketildiği takdirde insan sağlığına olumsuz etki yapabilmektedir.
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) dünya çapındaki ölümlerin %13'ünden sorumludur. Kan şekerini belirleyen en önemli faktör tuzdur. Günde 2 gramdan fazla sodyum tüketmek veya günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek, yüksek tansiyona neden olabilir ve felç ve kalp hastalığı riskini artırabilir.
T24'ün haberine göre, normalden daha az tuz almak kan basıncını düşürmenin ve felç, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği riskini en aza indirmenin etkili bir yoludur. Günde 5 gramdan az tuz tüketmek felç riskini sırasıyla %23 ve %17 oranında azaltır. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram tuz önermektedir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde günlük alım miktarı 8-11 gramdır.
Bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen değişiklikler ise şu şekilde:
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