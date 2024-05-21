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Sağlık Bakanlığı, Günde 5 Gramdan Az Tuz Tüketmenin Kalp ve Damar Hastalıklarını Azalttığını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Günde 5 Gramdan Az Tuz Tüketmenin Kalp ve Damar Hastalıklarını Azalttığını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 00:24

T24'ün haberine göre Sağlık Bakanlığı günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının hızını ise yüzde 17 azalttığını, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/saglik-bakan...
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Sağlık Bakanlığı günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının hızını ise yüzde 17 azalttığını, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı günde 5 gramdan az tuz tüketmenin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının hızını ise yüzde 17 azalttığını, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na göre; Tuz, vücuttaki su dengesinin korunması, kan basıncının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması ve sinir sisteminin ihtiyaçlarının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Vücudumuz için önemli bir kaynak olan tuz, fazla tüketildiği takdirde insan sağlığına olumsuz etki yapabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'na göre; Tuz, vücuttaki su dengesinin korunması, kan basıncının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması ve sinir sisteminin ihtiyaçlarının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Vücudumuz için önemli bir kaynak olan tuz, fazla tüketildiği takdirde insan sağlığına olumsuz etki yapabilmektedir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) dünya çapındaki ölümlerin %13'ünden sorumludur. Kan şekerini belirleyen en önemli faktör tuzdur. Günde 2 gramdan fazla sodyum tüketmek veya günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek, yüksek tansiyona neden olabilir ve felç ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) dünya çapındaki ölümlerin %13'ünden sorumludur. Kan şekerini belirleyen en önemli faktör tuzdur. Günde 2 gramdan fazla sodyum tüketmek veya günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek, yüksek tansiyona neden olabilir ve felç ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

T24'ün haberine göre, normalden daha az tuz almak kan basıncını düşürmenin ve felç, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği riskini en aza indirmenin etkili bir yoludur. Günde 5 gramdan az tuz tüketmek felç riskini sırasıyla %23 ve %17 oranında azaltır. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram tuz önermektedir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde günlük alım miktarı 8-11 gramdır.

T24'ün haberine göre, normalden daha az tuz almak kan basıncını düşürmenin ve felç, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği riskini en aza indirmenin etkili bir yoludur. Günde 5 gramdan az tuz tüketmek felç riskini sırasıyla %23 ve %17 oranında azaltır. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram tuz önermektedir. Ancak birçok Avrupa ülkesinde günlük alım miktarı 8-11 gramdır.

Türkiye’de de yapılan SALTÜRK araştırması, günlük tuz tüketiminin 15 gram olduğunu ortaya koyuyor. 2011 yılından itibaren uygulanan “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı” kapsamında günlük kişi başı tuz tüketimi 10,2 grama düşürüldü, ancak bu seviye hala tavsiye edilen miktarın 2 katı.

Bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen değişiklikler ise şu şekilde:

Bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen değişiklikler ise şu şekilde:

  • Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (2012) uyarınca ekmekteki tuz oranı yüzde 25 azaltıldı.

  • 100 gram ekmekte tuz miktarı 2 gramdan 1,5 grama düşürüldü.

  • Pastırmadaki tuz oranı 100 gram kuru malzemede 8,5 gramdan 7 grama düşürüldü.

  • Kırmızı biberdeki tuz oranı yüzde 22 azaltıldı. Buna göre, 100 gram biberde tuz miktarı 9 gramdan 7 grama indirildi.

  • Domates salçasındaki tuz miktarı yüzde 64 azaltılarak, 100 gram salçada tuz miktarı 14 gramdan 5 grama düşürüldü.

  • Zeytindeki tuz oranı yüzde 50 azaltılarak, maksimum düzey yüzde 8 ile sınırlandırıldı.

  • Peynirdeki tuz oranı yüzde 35-61 azaltıldı. Farklı peynir türlerine bağlı olarak 100 gram peynirdeki maksimum tuz miktarı 3-7,5 gram olarak belirlendi. Tuz paketlerinin üzerinde 'Tuzu Azaltın Sağlığınızı Koruyun' ibaresi zorunlu kılındı.

  • Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için tuz miktarına yönelik kriterler geliştirildi.

  • Kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırıldı.

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