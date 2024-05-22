Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Hamle! Sosyal Medya İhbar Hattı Devreye Girdi!

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.