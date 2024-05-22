Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Hamle! Sosyal Medya İhbar Hattı Devreye Girdi!
Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Hamle! Sosyal Medya İhbar Hattı Devreye Girdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını duyurdu. Bu kapsamda, vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi için mevcut ihbar kanallarını genişletti. Artık vatandaşlar, WhatsApp, X ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden de ihbarlarda bulunabilecekler. İhbar edilebilecek konular arasında, düşük KDV oranı uygulama, kira gelirinin beyan edilmemesi, fiş veya fatura verilmemesi gibi 10 madde bulunuyor.
İşte detaylar...
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Türkiye'deki Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele için yeni bir adım attı: İhbar kanallarına sosyal medya platformları da eklendi!
Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi'ne 7/24 ihbar yapılabilecek!
WhatsApp, X ve Instagram Üzerinden Nasıl İhbar Yapılacak?
Sosyal Medya Platformlarından Hangi Konularda İhbar Yapılabilecek?
Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.
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