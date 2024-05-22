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Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Hamle! Sosyal Medya İhbar Hattı Devreye Girdi!

Maliye Bakanlığı'ndan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Hamle! Sosyal Medya İhbar Hattı Devreye Girdi!

Instagram Sosyal Medya whatsapp
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.05.2024 - 22:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını duyurdu. Bu kapsamda, vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi için mevcut ihbar kanallarını genişletti. Artık vatandaşlar, WhatsApp, X ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden de ihbarlarda bulunabilecekler. İhbar edilebilecek konular arasında, düşük KDV oranı uygulama, kira gelirinin beyan edilmemesi, fiş veya fatura verilmemesi gibi 10 madde bulunuyor. 

İşte detaylar...

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Türkiye'deki Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele için yeni bir adım attı: İhbar kanallarına sosyal medya platformları da eklendi!

Türkiye'deki Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele için yeni bir adım attı: İhbar kanallarına sosyal medya platformları da eklendi!

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi'ne 7/24 ihbar yapılabilecek!

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi'ne 7/24 ihbar yapılabilecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir.' ifadesi kullanıldı.

WhatsApp, X ve Instagram Üzerinden Nasıl İhbar Yapılacak?

WhatsApp, X ve Instagram Üzerinden Nasıl İhbar Yapılacak?

Açıklamada ayrıca, 'BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DMDirekt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır.' denildi.

Sosyal Medya Platformlarından Hangi Konularda İhbar Yapılabilecek?

Sosyal Medya Platformlarından Hangi Konularda İhbar Yapılabilecek?

  • Düşük KDV Oranı Uygulanması

  • IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

  • Fiş/Fatura Verilmemesi

  • Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

  • Mükellefiyet Kaydının Olmaması

  • Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

  • Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

  • Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

  • Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

  • Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.

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