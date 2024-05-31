2024 Yılının En Çok Satan Katlanabilir Akıllı Telefonları Belli Oldu: Huawei, Samsung'u Zirveden Düşürdü!
2024 Yılının En Çok Satan Katlanabilir Akıllı Telefonları Belli Oldu: Huawei, Samsung'u Zirveden Düşürdü!
Kaynak: https://www.counterpointresearch.com/...
Counterpoint Research, 2024 yılının en popüler katlanabilir telefonlarını ve en çok satan markalarını açıkladı. Verilere göre Huawei, uzun bir süredir Samsung'un oturduğu tahtın yeni sahibi oldu.👇
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Ünlü araştırma şirketi Counterpoint Research, geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefon pazarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
2024 yılının en popüler katlanabilir telefonlarını gün yüzüne çıkaran firma, bu alanda en çok tercih edilen markaları da listeledi.
2024'ün ilk çeyreğine ilişkin olarak hazırlanan listede, tahmin edilenin aksine Samsung yalnızca ikinci sırayı alabildi.
Listede uzun bir süredir pazara liderlik eden Samsung'un tahtını, yeni katlanabilir cihazı Mate X5 ile Huawei ele geçirdi.
Verilere göre, Samsung katlanabilir akıllı telefon satışlarında yüzde 42'lik bir düşüş yaşarken, Huawei bu alanda yüzde 257 oranında bir artış gösterdi.
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Counterpoint Research'e göre 2024 yılının ikinci çeyreğinde en çok tercih edilen katlanabilir akıllı telefon markaları şöyle:
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