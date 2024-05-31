Instagram Kısıtlama Özelliğini Genişletti: Artık Etkileşimler Sadece Yakın Arkadaşlarla Sınırlandırılabilecek!
Instagram Kısıtlama Özelliğini Genişletti: Artık Etkileşimler Sadece Yakın Arkadaşlarla Sınırlandırılabilecek!
Kaynak: https://techcrunch.com/2024/05/30/ins...
Instagram, kullanıcıların sadece sınırlı etkileşimlere maruz kalmasını sağlayan kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti. Buna göre, isteyen kullanıcılar artık 'Yakın Arkadaşlar' listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırabilecek.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü sosyal medya platformu Instagram, özellikle gençler için geliştirdiği "Kısıtlama" özelliğinin kapsamını genişletti.
Dev platform, bundan böyle kısıtlama özelliği ile birlikte kullanıcıların "Yakın Arkadaşlar" listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırmasına imkan tanıyacak.
İsteyen kullanıcılar, yeni özellik sayesinde yalnızca yakın arkadaş listesine eklediği kişilerden gelen yorumları, DM'leri, hikaye yanıtlarını, etiketleri ve bahsedilenleri görüntülüyebilecek.
Özellik kapsamında diğer takipçiler etkileşimde bulunmaya devam edebilse de yorumlar ve mesajlar hesap sahibi veya diğerleri tarafından görüntülenemeyecek.
Instagram'ın yeni kısıtlama tercihini genç yaştaki kullanıcıların hesapları için varsayılan olarak ayarladığını belirtelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın