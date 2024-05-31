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Instagram Kısıtlama Özelliğini Genişletti: Artık Etkileşimler Sadece Yakın Arkadaşlarla Sınırlandırılabilecek!

Instagram Kısıtlama Özelliğini Genişletti: Artık Etkileşimler Sadece Yakın Arkadaşlarla Sınırlandırılabilecek!

Instagram Sosyal Medya
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 19:14

Instagram, kullanıcıların sadece sınırlı etkileşimlere maruz kalmasını sağlayan kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti. Buna göre, isteyen kullanıcılar artık 'Yakın Arkadaşlar' listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırabilecek.👇

Kaynak: https://techcrunch.com/2024/05/30/ins...
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Ünlü sosyal medya platformu Instagram, özellikle gençler için geliştirdiği "Kısıtlama" özelliğinin kapsamını genişletti.

Ünlü sosyal medya platformu Instagram, özellikle gençler için geliştirdiği "Kısıtlama" özelliğinin kapsamını genişletti.

Dev platform, bundan böyle kısıtlama özelliği ile birlikte kullanıcıların "Yakın Arkadaşlar" listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırmasına imkan tanıyacak.

Dev platform, bundan böyle kısıtlama özelliği ile birlikte kullanıcıların "Yakın Arkadaşlar" listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırmasına imkan tanıyacak.

İsteyen kullanıcılar, yeni özellik sayesinde yalnızca yakın arkadaş listesine eklediği kişilerden gelen yorumları, DM'leri, hikaye yanıtlarını, etiketleri ve bahsedilenleri görüntülüyebilecek.

İsteyen kullanıcılar, yeni özellik sayesinde yalnızca yakın arkadaş listesine eklediği kişilerden gelen yorumları, DM'leri, hikaye yanıtlarını, etiketleri ve bahsedilenleri görüntülüyebilecek.

Özellik kapsamında diğer takipçiler etkileşimde bulunmaya devam edebilse de yorumlar ve mesajlar hesap sahibi veya diğerleri tarafından görüntülenemeyecek.

Özellik kapsamında diğer takipçiler etkileşimde bulunmaya devam edebilse de yorumlar ve mesajlar hesap sahibi veya diğerleri tarafından görüntülenemeyecek.

Instagram'ın yeni kısıtlama tercihini genç yaştaki kullanıcıların hesapları için varsayılan olarak ayarladığını belirtelim.

Instagram'ın yeni kısıtlama tercihini genç yaştaki kullanıcıların hesapları için varsayılan olarak ayarladığını belirtelim.
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