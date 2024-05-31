Instagram Kısıtlama Özelliğini Genişletti: Artık Etkileşimler Sadece Yakın Arkadaşlarla Sınırlandırılabilecek!

Instagram, kullanıcıların sadece sınırlı etkileşimlere maruz kalmasını sağlayan kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti. Buna göre, isteyen kullanıcılar artık 'Yakın Arkadaşlar' listesinde olmayan kişilerle etkileşimlerini sınırlandırabilecek.👇