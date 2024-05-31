Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
OpenAI, Üniversiteler için Geliştirdiği Yeni Yapay Zeka Aracı "ChatGPT Edu"yu Tanıttı!

OpenAI, Üniversiteler için Geliştirdiği Yeni Yapay Zeka Aracı "ChatGPT Edu"yu Tanıttı!

Yapay Zeka ChatGPT
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 18:40

OpenAI, ChatGPT'nin daha çok akademik araştırmalara ve üniversitelere hitap eden yeni özel versiyonu 'ChatGPT Edu'yu resmen duyurdu. 👇

Kaynak: https://openai.com/index/introducing-...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapay zeka dünyasının önde gelen firmalarından OpenAI, geçtiğimiz gün ChatGPT'nin özel bir sürümünü daha geliştirdiğini açıkladı.

Yapay zeka dünyasının önde gelen firmalarından OpenAI, geçtiğimiz gün ChatGPT'nin özel bir sürümünü daha geliştirdiğini açıkladı.

Ünlü şirket, daha çok üniversitelere hitap edecek ve akademisyenler ile öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak "ChatGPT Edu" isimli yeni yapay zeka aracını resmen duyurdu.

Ünlü şirket, daha çok üniversitelere hitap edecek ve akademisyenler ile öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak "ChatGPT Edu" isimli yeni yapay zeka aracını resmen duyurdu.

GPT-4o teknolojisinden güç alan ChatGPT Edu, özellikle metin yorumlama, kodlama ve matematiksel konularda daha akademik yorumlar yapabiliyor.

GPT-4o teknolojisinden güç alan ChatGPT Edu, özellikle metin yorumlama, kodlama ve matematiksel konularda daha akademik yorumlar yapabiliyor.

Ayrıca internet erişimi, 50'den fazla dil desteği ve belge özetleme gibi özelliklere ev sahipliği yapan yeni ChatGPT Edu, aynı zamanda kullanıcıların isteğine göre kişileştirilebilecek

Ayrıca internet erişimi, 50'den fazla dil desteği ve belge özetleme gibi özelliklere ev sahipliği yapan yeni ChatGPT Edu, aynı zamanda kullanıcıların isteğine göre kişileştirilebilecek

Yakın zamanda Oxford, Pennsylvania, Columbia ve Texas başta olmak üzere pek çok üniversiteye hizmet sunması beklenen yeni yapay zeka aracı, belirli bir ücret karşılığında satın alınabilecek.

Yakın zamanda Oxford, Pennsylvania, Columbia ve Texas başta olmak üzere pek çok üniversiteye hizmet sunması beklenen yeni yapay zeka aracı, belirli bir ücret karşılığında satın alınabilecek.

OpenAI, yeni ChatGPT Edu'ya sahip olmak isteyenlerin ne kadar ücret ödeyeceği konusu hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Firmanın şimdilik yeni aracın 'uygun maliyetli' olacağını söylediğini belirtelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın