OpenAI, Üniversiteler için Geliştirdiği Yeni Yapay Zeka Aracı "ChatGPT Edu"yu Tanıttı!
OpenAI, Üniversiteler için Geliştirdiği Yeni Yapay Zeka Aracı "ChatGPT Edu"yu Tanıttı!
Kaynak: https://openai.com/index/introducing-...
OpenAI, ChatGPT'nin daha çok akademik araştırmalara ve üniversitelere hitap eden yeni özel versiyonu 'ChatGPT Edu'yu resmen duyurdu. 👇
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Yapay zeka dünyasının önde gelen firmalarından OpenAI, geçtiğimiz gün ChatGPT'nin özel bir sürümünü daha geliştirdiğini açıkladı.
Ünlü şirket, daha çok üniversitelere hitap edecek ve akademisyenler ile öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak "ChatGPT Edu" isimli yeni yapay zeka aracını resmen duyurdu.
GPT-4o teknolojisinden güç alan ChatGPT Edu, özellikle metin yorumlama, kodlama ve matematiksel konularda daha akademik yorumlar yapabiliyor.
Ayrıca internet erişimi, 50'den fazla dil desteği ve belge özetleme gibi özelliklere ev sahipliği yapan yeni ChatGPT Edu, aynı zamanda kullanıcıların isteğine göre kişileştirilebilecek
Yakın zamanda Oxford, Pennsylvania, Columbia ve Texas başta olmak üzere pek çok üniversiteye hizmet sunması beklenen yeni yapay zeka aracı, belirli bir ücret karşılığında satın alınabilecek.
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