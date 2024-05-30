WhatsApp Sohbetlerinde Yapay Zeka ile Görsel Oluşturma Özelliği Yakında Geliyor!
WhatsApp Sohbetlerinde Yapay Zeka ile Görsel Oluşturma Özelliği Yakında Geliyor!
Kaynak: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-...
Meta, yakında WhatsApp platformuna getireceği yeni bir özellik sayesinde kullanıcıların sohbetler içerisinde yapay zeka ile görsel oluşturmasına imkan tanıyacak.👇
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Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarını yeni yapay zeka özellikleri ile buluşturmaya devam ediyor.
Ünlü platform son olarak, Meta AI kapsamında tanıtılan yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğini test etmeye başladı.
Kullanıcılar, WhatsApp'ın son beta sürümünde görüntülenen yeni özellik sayesinde sohbetlerde birkaç cümle ile gerçekçi görseller oluşturabilecek.
Söz konusu özelliğe, sohbet kutucuğundaki "+" bölümüne eklenen "Hayal Et" isimli Meta AI aracı üzerinden kolayca erişilebilecek.
Şu anda test edilen yeni yapay zeka ile görsel oluşturma özelliğinin, yakın zamanda Meta AI'ın aktif olduğu ülkelerde kullanıma açılacağı söyleniyor. Özelliğin ülkemizde ne zaman hayata geçirileceği ise hala merak konusu.
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