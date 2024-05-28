Boston Dynamics’in Ünlü Robot Köpeği Spot, BMW Fabrikasında İşe Başladı!
Boston Dynamics’in Ünlü Robot Köpeği Spot, BMW Fabrikasında İşe Başladı!
Kaynak: https://www.carscoops.com/2024/05/bmw...
Boston Dynamics’in ünlü robot köpeği Spot, BMW’nin İngiltere’deki Hams Hall motor fabrikasında aşırı ısınmış makineleri ve parçaları tespit etmek üzere işe başladı.👇
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Boston Dynamics tarafından geliştirilen ünlü robot köpek Spot, geçtiğimiz günlerde iş hayatına atıldı.
Alman otomotiv devi BMW, dört ayaklı robotun, SpOTTO adıyla İngiltere'de yer alan Hams Hall motor fabrikasında işe başladığını duyurdu.
Özellikle Boston Dynamics'in yayınladığı videolarda ilginç yetenekleri ve eğlenceli hareketleri ile tanıdığımız SpOTTO, iş başındayken tesisi taramak, bakım işlemlerini desteklemek ve üretim süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlamaktan sorumlu olacak.
Ünlü robot köpek, motor fabrikasında tesis ile alakalı değerli veriler toplamakla görevliyken, aynı zamanda üretim süreçlerinin kontrolü için tesiste bir bekçi rolü oynayacak.
Fabrikada yer alan üretim elemanlarının sıcaklıklarını ve olası arızalarını tespit edebilen SpOTTO, bununla beraber basınçlı hava hatlarındaki sızıntılara karşı çalışanları uyarmakla görevli olacak.
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