Google Chrome'da Yeni Bir Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Tarayıcının Hemen Güncellenmesi Öneriliyor!
Google Chrome'da Yeni Bir Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Tarayıcının Hemen Güncellenmesi Öneriliyor!
Kaynak: https://www.howtogeek.com/chrome-zero...
Google, Chrome tarayıcısında tüm kullanıcıları etkileyebilecek yeni kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Şirket, bunun üzerine tarayıcı için herkesin zaman kaybetmeden yüklemesi gereken bir güncelleme yayımladı.👇
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Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome hakkında tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
Google, bugün sabah saatlerinde ünlü tarayıcı içerisinde oldukça kritik bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.
Dev şirket, tarayıcının V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığının, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılması nedeniyle hızlıca harekete geçti ve Chrome için yeni bir güncelleme yayımladı.
Bilgisayar korsanlarının mevcut güvenlik açığından yararlanarak kullanıcıların tüm bilgilerine erişebilmesi sebebiyle söz konusu güncellemenin hemen indirilmesi öneriliyor.
Google tarafından yapılan açıklamaya göre, kritik güvenlik açığı tarayıcının tüm sürümlerini etkiledi. Güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği ise hala merak konusu.
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