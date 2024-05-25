Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Google Chrome'da Yeni Bir Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Tarayıcının Hemen Güncellenmesi Öneriliyor!

Google Chrome'da Yeni Bir Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi: Tarayıcının Hemen Güncellenmesi Öneriliyor!

Google Chrome
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 15:19

Google, Chrome tarayıcısında tüm kullanıcıları etkileyebilecek yeni kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Şirket, bunun üzerine tarayıcı için herkesin zaman kaybetmeden yüklemesi gereken bir güncelleme yayımladı.👇

Kaynak: https://www.howtogeek.com/chrome-zero...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome hakkında tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome hakkında tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Google, bugün sabah saatlerinde ünlü tarayıcı içerisinde oldukça kritik bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.

Google, bugün sabah saatlerinde ünlü tarayıcı içerisinde oldukça kritik bir güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.

Dev şirket, tarayıcının V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığının, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılması nedeniyle hızlıca harekete geçti ve Chrome için yeni bir güncelleme yayımladı.

Dev şirket, tarayıcının V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığının, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılması nedeniyle hızlıca harekete geçti ve Chrome için yeni bir güncelleme yayımladı.

Bilgisayar korsanlarının mevcut güvenlik açığından yararlanarak kullanıcıların tüm bilgilerine erişebilmesi sebebiyle söz konusu güncellemenin hemen indirilmesi öneriliyor.

Bilgisayar korsanlarının mevcut güvenlik açığından yararlanarak kullanıcıların tüm bilgilerine erişebilmesi sebebiyle söz konusu güncellemenin hemen indirilmesi öneriliyor.

Google Chrome tarayıcısını güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Google Chrome'u açın.

2. Sağ üst menüden 'Ayarlar' sayfasına girin.

3. 'Google Chrome Hakkında' seçeneğine tıklayın.

4. Güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.

5. Tarayıcıyı yeniden başlatın.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, kritik güvenlik açığı tarayıcının tüm sürümlerini etkiledi. Güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği ise hala merak konusu.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, kritik güvenlik açığı tarayıcının tüm sürümlerini etkiledi. Güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediği ise hala merak konusu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın