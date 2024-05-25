Tarihin En Eski Anlık Mesajlaşma Uygulamalarından ICQ Kullanıcılarına Veda Ediyor!
Tarihin En Eski Anlık Mesajlaşma Uygulamalarından ICQ Kullanıcılarına Veda Ediyor!
İlk olarak 1996 yılında İsrail merkezli bir şirket tarafından geliştirilen ICQ, kısa sürede dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Fakat zamanla WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ortaya çıkmasıyla, uygulama popülerliliğini kaybetmeye başladı. Şimdilerde ICQ tamamen tarihe karışıyor.
İşte, detaylar...
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Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından ICQ, kullanıcılarına veda ediyor.
Geçtiğimiz dönemlerde ICQ, iOS ve Android uygulama mağazalarından bile kaldırılmıştı.
ICQ, 26 Haziran tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilecek.
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