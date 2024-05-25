Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından ICQ, kullanıcılarına veda ediyor.

1996 yılında hayatımıza giren ve bir zamanlar yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren anlık mesajlaşma uygulaması ICQ'nun, çatı şirketi VK tarafından kapatılacağı duyuruldu. Bu, aslında uzun zamandır beklenen bir sondu zira uygulama, yıllardır herhangi bir güncelleme almıyordu.