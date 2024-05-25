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Tarihin En Eski Anlık Mesajlaşma Uygulamalarından ICQ Kullanıcılarına Veda Ediyor!

Tarihin En Eski Anlık Mesajlaşma Uygulamalarından ICQ Kullanıcılarına Veda Ediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 10:54

İlk olarak 1996 yılında İsrail merkezli bir şirket tarafından geliştirilen ICQ, kısa sürede dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Fakat zamanla WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ortaya çıkmasıyla, uygulama popülerliliğini kaybetmeye başladı. Şimdilerde ICQ tamamen tarihe karışıyor. 

İşte, detaylar...

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Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından ICQ, kullanıcılarına veda ediyor.

Tarihin en eski anlık mesajlaşma uygulamalarından ICQ, kullanıcılarına veda ediyor.

1996 yılında hayatımıza giren ve bir zamanlar yüz milyonlarca kullanıcıya hizmet veren anlık mesajlaşma uygulaması ICQ'nun, çatı şirketi VK tarafından kapatılacağı duyuruldu. Bu, aslında uzun zamandır beklenen bir sondu zira uygulama, yıllardır herhangi bir güncelleme almıyordu.

Geçtiğimiz dönemlerde ICQ, iOS ve Android uygulama mağazalarından bile kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz dönemlerde ICQ, iOS ve Android uygulama mağazalarından bile kaldırılmıştı.

ICQ, bir zamanlar en popüler mesajlaşma uygulamalarından biriydi ancak WhatsApp ve Telegram gibi platformların ortaya çıkmasıyla popülaritesini yitirdi. Yapılan son açıklama ise geliştirici ekibin artık daha fazla para harcamak istemediğini gösteriyor.

ICQ, 26 Haziran tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilecek.

ICQ, 26 Haziran tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilecek.

Ancak bu tarihten sonra uygulamaya erişim mümkün olmayacak. VK'nın Rusya dışında çok popüler olmaması göz önünde bulundurulduğunda, ICQ'nun çok yakında tamamen unutulacağı tahmin ediliyor.

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