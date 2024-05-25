Photoshop Yeteneklerini ve Mizah Anlayışlarını Konuşturarak 'Ablayı Kaldıranlar' Yüzünüzü Güldürecek!

Photoshop konusunda son derece yetenekli, mizah anlayışı ise yüksek bir toplumuz. Bazılarımızın yetenekleri, '@saracccoglu' kullanıcı adlı Twitter hesabından yapılan paylaşıma yansıdı. Tek istediği fotoğraftaki yabancıyı kaldırmaktı, fakat başına gelmeyen kalmadı.

İşte, o görüntüler...