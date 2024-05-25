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Photoshop Yeteneklerini ve Mizah Anlayışlarını Konuşturarak 'Ablayı Kaldıranlar' Yüzünüzü Güldürecek!

Photoshop Yeteneklerini ve Mizah Anlayışlarını Konuşturarak 'Ablayı Kaldıranlar' Yüzünüzü Güldürecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 09:45

Photoshop konusunda son derece yetenekli, mizah anlayışı ise yüksek bir toplumuz. Bazılarımızın yetenekleri, '@saracccoglu' kullanıcı adlı Twitter hesabından yapılan paylaşıma yansıdı. Tek istediği fotoğraftaki yabancıyı kaldırmaktı, fakat başına gelmeyen kalmadı. 

İşte, o görüntüler...

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İşte, '@saracccoglu' adlı kullanıcının 'Şu ablayı kaldırabiliyor muyuzzz??' diyerek çıktığı yolculuk...

İşte, '@saracccoglu' adlı kullanıcının 'Şu ablayı kaldırabiliyor muyuzzz??' diyerek çıktığı yolculuk...
twitter.com

Sanıyoruz, 'kaldırmak' fiilini biraz daha açıklasaydı bunlar başına gelmezdi... 👇

Sanıyoruz, 'kaldırmak' fiilini biraz daha açıklasaydı bunlar başına gelmezdi... 👇
twitter.com

Ya da kimin fotoğrafta kalacağını... 👇

Ya da kimin fotoğrafta kalacağını... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İşte gerçek bir centilmen... 👇

İşte gerçek bir centilmen... 👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biz ikna olduk aslında! 👇

Biz ikna olduk aslında! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Afiyet olsun o zaman! 👇

Afiyet olsun o zaman! 👇
twitter.com
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"Al bu harçlığı, yolluk yaparsın!" 👇

"Al bu harçlığı, yolluk yaparsın!" 👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

Yaratıcı çalışmalar da gözümüzden kaçmadı! '@sercaanserdaar' 👇

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twitter.com
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Demek ki burası tuvaletiyle meşhur bir yer... 👇

Demek ki burası tuvaletiyle meşhur bir yer... 👇
twitter.com

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Bir fotoğraf sizi nerelere götürebilir? 👇

Bir fotoğraf sizi nerelere götürebilir? 👇
twitter.com

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