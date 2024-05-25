Photoshop Yeteneklerini ve Mizah Anlayışlarını Konuşturarak 'Ablayı Kaldıranlar' Yüzünüzü Güldürecek!
Photoshop Yeteneklerini ve Mizah Anlayışlarını Konuşturarak 'Ablayı Kaldıranlar' Yüzünüzü Güldürecek!
Photoshop konusunda son derece yetenekli, mizah anlayışı ise yüksek bir toplumuz. Bazılarımızın yetenekleri, '@saracccoglu' kullanıcı adlı Twitter hesabından yapılan paylaşıma yansıdı. Tek istediği fotoğraftaki yabancıyı kaldırmaktı, fakat başına gelmeyen kalmadı.
İşte, o görüntüler...
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İşte, '@saracccoglu' adlı kullanıcının 'Şu ablayı kaldırabiliyor muyuzzz??' diyerek çıktığı yolculuk...
Sanıyoruz, 'kaldırmak' fiilini biraz daha açıklasaydı bunlar başına gelmezdi... 👇
Ya da kimin fotoğrafta kalacağını... 👇
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İşte gerçek bir centilmen... 👇
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Biz ikna olduk aslında! 👇
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Afiyet olsun o zaman! 👇
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"Al bu harçlığı, yolluk yaparsın!" 👇
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Yaratıcı çalışmalar da gözümüzden kaçmadı! '@sercaanserdaar' 👇
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Demek ki burası tuvaletiyle meşhur bir yer... 👇
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Bir fotoğraf sizi nerelere götürebilir? 👇
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