Sosyal Medya Kullanıcılarının Dillere Destan Olan Tanışma Hikayeleri! Peki Siz Sevgilinizle Nasıl Tanıştınız?

'Sonra aradan 10 yıl geçti bu defa o Instagramda tanıyor olabileceklerinde beni görmüş hatırlamış ekledi beni, direkt yazdı konuşmaya başladık ilk hafta sevgili olduk sanki 10 yıldır tanışıyormuşuz gibi hiç yabancılık çekmedik çok özeldi ve güzeldi her şey...

Lisede olmayıp şimdi olmasının bir sebebi var diye düşünüp mutlu oluyordum birde ilk aşkımdı o benim ama sonra birden her şey bozuldu kopmaya başladık sonrası ayrılık ve kapanış. Allahın bana al o kadar seviyordun nasip ettim ama olmayacağını gör diyeydi dediğini düşünüyorum'