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Sosyal Medya Kullanıcılarının Dillere Destan Olan Tanışma Hikayeleri! Peki Siz Sevgilinizle Nasıl Tanıştınız?

Sosyal Medya Kullanıcılarının Dillere Destan Olan Tanışma Hikayeleri! Peki Siz Sevgilinizle Nasıl Tanıştınız?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 12:48

Sadece filmlerde olur sandığımız tanışmalar doğru olabilir mi? Twitter'da '@Mizginarnl' kullanıcı adlı hesap tarafından sorulan soru yalnızları üzdü! 'Manitanız ya da aşık olduğunuz insanla nasıl tanıştınız kızlar?' sorusuna verilen yanıtlar ise görülmeye değerdi. 

İşte, birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...

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Romantik komedi sevenler buraya... Filmlerdeki gibi tanışma hikayeleri ve 'nasıl mümkün olabilir ki?' dedirten olaylar burada... Ne diyelim aşkın zamanı, mekanı yoktur!

Romantik komedi sevenler buraya... Filmlerdeki gibi tanışma hikayeleri ve 'nasıl mümkün olabilir ki?' dedirten olaylar burada... Ne diyelim aşkın zamanı, mekanı yoktur!

Mesela filmlerdeki gibi bir çarpışma, olmadık bir yerde göz göze geliş, bir mesaj, bir gülüş... Sizi hayatınızın aşkına götürebilir. Bakalım, onlar nasıl tanıştı!

İşte, binlerce kişiyi tanışma hikayesini anlatmaya ikna eden o paylaşım...

İşte, binlerce kişiyi tanışma hikayesini anlatmaya ikna eden o paylaşım...
twitter.com

Doğru yerde doğru kişiyle olmak... 👇

Doğru yerde doğru kişiyle olmak... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Nasıl yani? 👇

Nasıl yani? 👇
twitter.com

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👇
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'Aradığını bulmak' diye buna denir! 👇

'Aradığını bulmak' diye buna denir! 👇
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Her hikaye romantik başlamıyor tabii 👇

Her hikaye romantik başlamıyor tabii 👇
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'Sonra aradan 10 yıl geçti bu defa o Instagramda tanıyor olabileceklerinde beni görmüş hatırlamış ekledi beni, direkt yazdı konuşmaya başladık ilk hafta sevgili olduk sanki 10 yıldır tanışıyormuşuz gibi hiç yabancılık çekmedik çok özeldi ve güzeldi her şey...

Lisede olmayıp şimdi olmasının bir sebebi var diye düşünüp mutlu oluyordum birde ilk aşkımdı o benim ama sonra birden her şey bozuldu kopmaya başladık sonrası ayrılık ve kapanış. Allahın bana al o kadar seviyordun nasip ettim ama olmayacağını gör diyeydi dediğini düşünüyorum'

Taş gibi taş attınız demek! 👇

Taş gibi taş attınız demek! 👇
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'Sonra bende ensesine şaplak atmıştım utancımdan. İşin özü sekiz yıldır hayatımın aşkı (belki evleniriz...)'

Nazara gelecek kadar büyük aşklar da var demekki... 👇

Nazara gelecek kadar büyük aşklar da var demekki... 👇
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'Sonrasında kafa tokuşturup sevgililiğimizi hayırlı uğurlu olsun dedik. Şu an 2.5 senedir sevgiliyiz nişanlanma aşamasındayız maşallah'

Her işte bir hayır vardır derler. 👇

Her işte bir hayır vardır derler. 👇
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Anlatacak hikayesi olmayanlar ise paylaşımlarıyla yüreğimizi dağladı... 👇

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Son olarak buraya sizin için masalsı bir hikaye bırakıyoruz! 👇

Son olarak buraya sizin için masalsı bir hikaye bırakıyoruz! 👇
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Peki, sizin hikayeniz nasıl başladı?

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