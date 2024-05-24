Çocukluk Yıllarının Unutulmaz Anılarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının En İyi Kardeş Kavgaları!
Çocukluk Yıllarının Unutulmaz Anılarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının En İyi Kardeş Kavgaları!
Kardeşi olup da kavga etmeyen yoktur desek yeridir! Zira pek bir meşhurdur, çocukluk yıllarında kıskançlıklar, anlaşmazlık ve bolca saç çekme. Hele de iki erkek ya da iki kız kardeş varsa evde... Dövüş sahnesine döner ev bir anda! Twitter'da (X) çocukluk yıllarımızı, kardeş kavgalarımızı hatırlatan paylaşım ise '@joohunnit6' kullanıcı adlı hesaptan geldi.
İşte, sosyal medya kullanıcılarının çocukluklarına damga vuran kardeş terörü...
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Kardeş olmak zor! Tabii aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi... Çünkü en güzel kavga onunla edilir, en güzel anlaşma onunla yapılır. Sizi hayatta daha iyi kim anlayabilir ki?
Her şey abiyle, ablayla yapılan 'prime kavga dövüş anılarının' sorulmasıyla başladı...
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Topla yapılan şakalar hiç bitmez zaten... 👇
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Kardeş sayısı arttıkça teknikler değişiyor. 👇
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Çocukların ne izlediğine dikkat edin! 👇
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'O benim kardeşim, onu sadece ben döverim.' 👇
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İş sadece kavga etmekle kalsa... 👇
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