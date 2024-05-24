Çocukluk Yıllarının Unutulmaz Anılarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının En İyi Kardeş Kavgaları!

Kardeşi olup da kavga etmeyen yoktur desek yeridir! Zira pek bir meşhurdur, çocukluk yıllarında kıskançlıklar, anlaşmazlık ve bolca saç çekme. Hele de iki erkek ya da iki kız kardeş varsa evde... Dövüş sahnesine döner ev bir anda! Twitter'da (X) çocukluk yıllarımızı, kardeş kavgalarımızı hatırlatan paylaşım ise '@joohunnit6' kullanıcı adlı hesaptan geldi.

İşte, sosyal medya kullanıcılarının çocukluklarına damga vuran kardeş terörü...