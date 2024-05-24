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Çocukluk Yıllarının Unutulmaz Anılarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının En İyi Kardeş Kavgaları!

Çocukluk Yıllarının Unutulmaz Anılarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının En İyi Kardeş Kavgaları!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 11:36

Kardeşi olup da kavga etmeyen yoktur desek yeridir! Zira pek bir meşhurdur, çocukluk yıllarında kıskançlıklar, anlaşmazlık ve bolca saç çekme. Hele de iki erkek ya da iki kız kardeş varsa evde... Dövüş sahnesine döner ev bir anda! Twitter'da (X) çocukluk yıllarımızı, kardeş kavgalarımızı hatırlatan paylaşım ise '@joohunnit6' kullanıcı adlı hesaptan geldi. 

İşte, sosyal medya kullanıcılarının çocukluklarına damga vuran kardeş terörü...

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Kardeş olmak zor! Tabii aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi... Çünkü en güzel kavga onunla edilir, en güzel anlaşma onunla yapılır. Sizi hayatta daha iyi kim anlayabilir ki?

Ne onunla ne onsuz dediğimiz kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler... Fakat çocukken yaşadıklarımızı da unutmadık. Gelin, anayı babayı pes ettiren kardeş terörünün boyutlarına yakından bakalım. 👇

Her şey abiyle, ablayla yapılan 'prime kavga dövüş anılarının' sorulmasıyla başladı...

Her şey abiyle, ablayla yapılan 'prime kavga dövüş anılarının' sorulmasıyla başladı...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Topla yapılan şakalar hiç bitmez zaten... 👇

Topla yapılan şakalar hiç bitmez zaten... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Kardeş sayısı arttıkça teknikler değişiyor. 👇

Kardeş sayısı arttıkça teknikler değişiyor. 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Çocukların ne izlediğine dikkat edin! 👇

Çocukların ne izlediğine dikkat edin! 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

'O benim kardeşim, onu sadece ben döverim.' 👇

'O benim kardeşim, onu sadece ben döverim.' 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

İş sadece kavga etmekle kalsa... 👇

İş sadece kavga etmekle kalsa... 👇
twitter.com

Sizin kardeşinizle yaşadığınız 'prime kavgaları' da yorumlara bekliyoruz.

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