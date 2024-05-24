Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Balıketindeki Kadınlarla Evlenen Erkekler Daha Mutlu Olabilir mi?

Twitter'da başlayan 'balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu' tartışmasına biz de dahil oluyoruz. '@siradisi_bilim' kullanıcı adlı hesap tarafından paylaşılan UNAM psikolojiye ait veriler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bu haberi görünce kimileri hemen diyete başladı, kimileri inanmadı.

İşte, yorumlar...