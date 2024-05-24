Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Balıketindeki Kadınlarla Evlenen Erkekler Daha Mutlu Olabilir mi?
Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Balıketindeki Kadınlarla Evlenen Erkekler Daha Mutlu Olabilir mi?
Twitter'da başlayan 'balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu' tartışmasına biz de dahil oluyoruz. '@siradisi_bilim' kullanıcı adlı hesap tarafından paylaşılan UNAM psikolojiye ait veriler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bu haberi görünce kimileri hemen diyete başladı, kimileri inanmadı.
İşte, yorumlar...
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Bilkent Üniversitesi dahilinde faaliyet gösteren Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) psikoloji birimi tarafından yapılan araştırma yeniden gündeme geldi.
İşte, araştırmaya dahil detaylar...
Şimdi de gelelim, 'Balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu oluyorlar.' tezine karşılık, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇
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Bilim için balıketinde olmaya varız... 👇
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Karbonhidratın verdiği mutluluk da yadsınamaz... 👇
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İlişkide anlayış arayanlar da vardı 👇
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"Oysa mevzu çok derindir." 👇
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