Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Balıketindeki Kadınlarla Evlenen Erkekler Daha Mutlu Olabilir mi?

Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Balıketindeki Kadınlarla Evlenen Erkekler Daha Mutlu Olabilir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 10:30

Twitter'da başlayan 'balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu' tartışmasına biz de dahil oluyoruz. '@siradisi_bilim' kullanıcı adlı hesap tarafından paylaşılan UNAM psikolojiye ait veriler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bu haberi görünce kimileri hemen diyete başladı, kimileri inanmadı. 

İşte, yorumlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilkent Üniversitesi dahilinde faaliyet gösteren Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) psikoloji birimi tarafından yapılan araştırma yeniden gündeme geldi.

Bilkent Üniversitesi dahilinde faaliyet gösteren Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) psikoloji birimi tarafından yapılan araştırma yeniden gündeme geldi.

'Diyet yok, yemek var' diyen araştırmaya göre, balık etli kadınlar komik, mutlu olmaları basit, zayıflama baskısı yapmazlar ve sev sev bitmezler...

İşte, araştırmaya dahil detaylar...

İşte, araştırmaya dahil detaylar...

Şimdi de gelelim, 'Balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu oluyorlar.' tezine karşılık, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇

Şimdi de gelelim, 'Balık etli kadınlarla evlenen erkekler daha mutlu oluyorlar.' tezine karşılık, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilim için balıketinde olmaya varız... 👇

Bilim için balıketinde olmaya varız... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Karbonhidratın verdiği mutluluk da yadsınamaz... 👇

Karbonhidratın verdiği mutluluk da yadsınamaz... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlişkide anlayış arayanlar da vardı 👇

İlişkide anlayış arayanlar da vardı 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Oysa mevzu çok derindir." 👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kzlt

Ne güzel işte belinide çiğnetirsin.

Merffy

bütün yazıyı önyargısız okudum (ki bazı yerleri aşırı komik) ama son kısımda "pahalı hediyeler yerine bir paket çikolataya gözü ışıldayan" kısmı nasııııııııl... Devamını Gör

Arwen

Balık veya değil, görüntüsünden memnun olan kadınla birlikte olmak şanstır. Çok güzel olup takıntılı olan, kıskançlık krizleriyle hayatı cehenneme çeviren ti... Devamını Gör