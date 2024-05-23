Aşk Hayatlarını Makyaj Diliyle Anlattılar! Sonunda Sivilce Yapan Fondötenden Kalitesiz Ruja Her Şey Konuşuldu!

Instagram'da başlayan akım Twitter'da (X) devam etti. Sadece kızların katıldığı akımı X'e taşıyan '@Beyzabcdef' adlı kullanıcı, güneşten kurumayan güneş kreminden, ağlatan maskaraya tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu.

İşte, makyaj ve cilt bakımı diliyle kadınların aşk hayatı...