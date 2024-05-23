Aşk Hayatlarını Makyaj Diliyle Anlattılar! Sonunda Sivilce Yapan Fondötenden Kalitesiz Ruja Her Şey Konuşuldu!
Aşk Hayatlarını Makyaj Diliyle Anlattılar! Sonunda Sivilce Yapan Fondötenden Kalitesiz Ruja Her Şey Konuşuldu!
Instagram'da başlayan akım Twitter'da (X) devam etti. Sadece kızların katıldığı akımı X'e taşıyan '@Beyzabcdef' adlı kullanıcı, güneşten kurumayan güneş kreminden, ağlatan maskaraya tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu.
İşte, makyaj ve cilt bakımı diliyle kadınların aşk hayatı...
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Bu devirde, doğru makyaj malzemesini seçmek de doğru kişiyi bulmak da bir hayli zor. Zira alerji yapmayan fondöteni, kirpiklerini hacimlendiren maskarayı, paraben içermeyen güneş kremini, kolay sürülen ve suda akmayan eyelinerı, tenine yakışan far paletini bulmak için neler çekiyoruz neler...
İşte, makyaj ve cilt bakım diliyle aşk hayatını anlatma akımını Twitter'a taşıyan o paylaşım...👇
Tabii gerisi kadınların yaratıcılığına ve yaşanan onca sıkıntıya kaldı. 👇
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Hassas ciltlerimizi tahriş etmemesi için içeriğini bilmek lazım tabii... 👇
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