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Aşk Hayatlarını Makyaj Diliyle Anlattılar! Sonunda Sivilce Yapan Fondötenden Kalitesiz Ruja Her Şey Konuşuldu!

Aşk Hayatlarını Makyaj Diliyle Anlattılar! Sonunda Sivilce Yapan Fondötenden Kalitesiz Ruja Her Şey Konuşuldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.05.2024 - 22:47

Instagram'da başlayan akım Twitter'da (X) devam etti. Sadece kızların katıldığı akımı X'e taşıyan '@Beyzabcdef' adlı kullanıcı, güneşten kurumayan güneş kreminden, ağlatan maskaraya tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu. 

İşte, makyaj ve cilt bakımı diliyle kadınların aşk hayatı...

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Bu devirde, doğru makyaj malzemesini seçmek de doğru kişiyi bulmak da bir hayli zor. Zira alerji yapmayan fondöteni, kirpiklerini hacimlendiren maskarayı, paraben içermeyen güneş kremini, kolay sürülen ve suda akmayan eyelinerı, tenine yakışan far paletini bulmak için neler çekiyoruz neler...

İşte, makyaj ve cilt bakım diliyle aşk hayatını anlatma akımını Twitter'a taşıyan o paylaşım...👇

İşte, makyaj ve cilt bakım diliyle aşk hayatını anlatma akımını Twitter'a taşıyan o paylaşım...👇
twitter.com

Tabii gerisi kadınların yaratıcılığına ve yaşanan onca sıkıntıya kaldı. 👇

Tabii gerisi kadınların yaratıcılığına ve yaşanan onca sıkıntıya kaldı. 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Hassas ciltlerimizi tahriş etmemesi için içeriğini bilmek lazım tabii... 👇

Hassas ciltlerimizi tahriş etmemesi için içeriğini bilmek lazım tabii... 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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