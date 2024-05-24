Cildiniz Sizden Vazgeçmeden Değiştirilmesi Gereken Tüm 'Cilt Bakımı Rutinleri' Sosyal Medyada Tartışıldı!
Cildiniz Sizden Vazgeçmeden Değiştirilmesi Gereken Tüm 'Cilt Bakımı Rutinleri' Sosyal Medyada Tartışıldı!
Twitter'da '@kedimidilara' kullanıcı adlı hesaptan yapılan topluluk paylaşımı, cilt bakımı konusunda gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Cilt bakımı hakkında yanlış bilinenlerin konuşulduğu gönderinin ardından, neredeyse su dışında her ürün eleştirildi.
İşte, detaylar...
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Sabah uyandığınız anda başlayıp yatana kadar devam eden cilt bakımı rutinleri herkesin kafasını karıştırmış! Görünen o ki kimse yüzünü neyle yıkaması gerektiğinden, hangi serumun iyi olduğundan, güneş kreminin şehir efsanesi mi yoksa kurtarıcı mi olduğundan emin değilmiş!
İşte, tüm tartışmanın fitilini ateşleyen o paylaşım... 👇
Görünen o ki akıllarda güneş kremi konusunda bir hayli soru işareti var. 👇
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Tehlike bu kadar büyük olabilir mi? 👇
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Hiç şansımız yok mu yani... 👇
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Hiç fena fikir değil... 👇
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Sanıyoruz makyajdan vazgeçmek o kadar kolay olmaz... 👇
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Tabii bir de erkek tavsiyesi alalım! 👇
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Çekim yasarı diyorsunuz... 👇
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Tabii her okuduğunuza ya da söylenene de inanmayın... 👇
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