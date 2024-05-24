Cildiniz Sizden Vazgeçmeden Değiştirilmesi Gereken Tüm 'Cilt Bakımı Rutinleri' Sosyal Medyada Tartışıldı!

Twitter'da '@kedimidilara' kullanıcı adlı hesaptan yapılan topluluk paylaşımı, cilt bakımı konusunda gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Cilt bakımı hakkında yanlış bilinenlerin konuşulduğu gönderinin ardından, neredeyse su dışında her ürün eleştirildi.

İşte, detaylar...