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Cildiniz Sizden Vazgeçmeden Değiştirilmesi Gereken Tüm 'Cilt Bakımı Rutinleri' Sosyal Medyada Tartışıldı!

Cildiniz Sizden Vazgeçmeden Değiştirilmesi Gereken Tüm 'Cilt Bakımı Rutinleri' Sosyal Medyada Tartışıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.05.2024 - 09:41 Son Güncelleme: 24.05.2024 - 09:45

Twitter'da '@kedimidilara' kullanıcı adlı hesaptan yapılan topluluk paylaşımı, cilt bakımı konusunda gerçeklerin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Cilt bakımı hakkında yanlış bilinenlerin konuşulduğu gönderinin ardından, neredeyse su dışında her ürün eleştirildi.

İşte, detaylar...

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Sabah uyandığınız anda başlayıp yatana kadar devam eden cilt bakımı rutinleri herkesin kafasını karıştırmış! Görünen o ki kimse yüzünü neyle yıkaması gerektiğinden, hangi serumun iyi olduğundan, güneş kreminin şehir efsanesi mi yoksa kurtarıcı mi olduğundan emin değilmiş!

İşte, tüm tartışmanın fitilini ateşleyen o paylaşım... 👇

İşte, tüm tartışmanın fitilini ateşleyen o paylaşım... 👇
twitter.com

Görünen o ki akıllarda güneş kremi konusunda bir hayli soru işareti var. 👇

Görünen o ki akıllarda güneş kremi konusunda bir hayli soru işareti var. 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tehlike bu kadar büyük olabilir mi? 👇

Tehlike bu kadar büyük olabilir mi? 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Hiç şansımız yok mu yani... 👇

Hiç şansımız yok mu yani... 👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

Hiç fena fikir değil... 👇

Hiç fena fikir değil... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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Sanıyoruz makyajdan vazgeçmek o kadar kolay olmaz... 👇

Sanıyoruz makyajdan vazgeçmek o kadar kolay olmaz... 👇
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Tabii bir de erkek tavsiyesi alalım! 👇

Tabii bir de erkek tavsiyesi alalım! 👇
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Çekim yasarı diyorsunuz... 👇

Çekim yasarı diyorsunuz... 👇
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Tabii her okuduğunuza ya da söylenene de inanmayın... 👇

Tabii her okuduğunuza ya da söylenene de inanmayın... 👇
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Sanıyoruz şimdi kafanız daha da çok karıştı! Yorumlarda buluşalım!

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