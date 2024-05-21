'Kadın ile Erkek Arkadaş Olabilir mi?' Tartışması Yeniden Alevlendi! Peki Hâlâ Sadece Arkadaş mısınız?
'Kadın ile Erkek Arkadaş Olabilir mi?' Tartışması Yeniden Alevlendi! Peki Hâlâ Sadece Arkadaş mısınız?
Sosyal medyada ortaya atılan 'Arkadaşça cinsellik normalleştirilsin' fikrine pek çok kişiden tepki geldi. X üzerinden '@sirbicepsx' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma destek verenler de olduğu gibi dalga geçenler, kızanlar, mizahla yaklaşanlar da dikkat çekti. Tabii konu arkadaşlık olunca herkesin söylecek bir sözü vardı...
İşte, detaylar...
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Sahiden şimdi başımızda 'Kavak Yelleri' esiyor galiba...
İşte, her şeyi başlatan ve kadın ile erkek arasındaki arkadaşlık ilişkilerini riske atan o tweet... 👇
Sanıyoruz kimileri için bu zaten normalmiş 👇
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Sorun bu devirde mi dersiniz? 👇
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Çare evlilik... 👇
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Gerçek aşk... 👇
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Normal miydi? 👇
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