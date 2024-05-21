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'Kadın ile Erkek Arkadaş Olabilir mi?' Tartışması Yeniden Alevlendi! Peki Hâlâ Sadece Arkadaş mısınız?

'Kadın ile Erkek Arkadaş Olabilir mi?' Tartışması Yeniden Alevlendi! Peki Hâlâ Sadece Arkadaş mısınız?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 13:00

Sosyal medyada ortaya atılan 'Arkadaşça cinsellik normalleştirilsin' fikrine pek çok kişiden tepki geldi. X üzerinden '@sirbicepsx' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma destek verenler de olduğu gibi dalga geçenler, kızanlar, mizahla yaklaşanlar da dikkat çekti. Tabii konu arkadaşlık olunca herkesin söylecek bir sözü vardı... 

İşte, detaylar...

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Sahiden şimdi başımızda 'Kavak Yelleri' esiyor galiba...

Sahiden şimdi başımızda 'Kavak Yelleri' esiyor galiba...

Bilmeyenler için küçük bir hatırlatma: Aslı önce Deniz'e, sonra Efe'ye sonra Güven'e aşık oldu... En sonunda, Aslı ile birlikteyken Mine'ye aşık olan Deniz, Mine'ye, Aslı ise gerçek aşkı Efe'ye kavuştu!

İşte, her şeyi başlatan ve kadın ile erkek arasındaki arkadaşlık ilişkilerini riske atan o tweet... 👇

İşte, her şeyi başlatan ve kadın ile erkek arasındaki arkadaşlık ilişkilerini riske atan o tweet... 👇
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Sanıyoruz kimileri için bu zaten normalmiş 👇

Sanıyoruz kimileri için bu zaten normalmiş 👇
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👇

👇
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Sorun bu devirde mi dersiniz? 👇

Sorun bu devirde mi dersiniz? 👇
twitter.com
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Çare evlilik... 👇

Çare evlilik... 👇
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Gerçek aşk... 👇

Gerçek aşk... 👇
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Normal miydi? 👇

Normal miydi? 👇
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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