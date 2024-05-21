'Kadın ile Erkek Arkadaş Olabilir mi?' Tartışması Yeniden Alevlendi! Peki Hâlâ Sadece Arkadaş mısınız?

Sosyal medyada ortaya atılan 'Arkadaşça cinsellik normalleştirilsin' fikrine pek çok kişiden tepki geldi. X üzerinden '@sirbicepsx' adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma destek verenler de olduğu gibi dalga geçenler, kızanlar, mizahla yaklaşanlar da dikkat çekti. Tabii konu arkadaşlık olunca herkesin söylecek bir sözü vardı...

İşte, detaylar...