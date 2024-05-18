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İlişkilere Yeni Bir Boyut Kazandıracak Fikirlerini Belirtmek İçin 'Gavat' Yaftalamasını Göze Aldılar!

İlişkilere Yeni Bir Boyut Kazandıracak Fikirlerini Belirtmek İçin 'Gavat' Yaftalamasını Göze Aldılar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 11:10 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 11:16

Sosyal medyayı sarsan fikirleri mutlaka görmelisiniz! Sosyal medya platformu X üzerinden '@infiniiity8' adlı kullanıcının paylaşımıyla başlayan 'Gavat mısın dedirten fikrini belirt' akımını biraz abartarak yanıt verenlere siz de şaşıracaksınız! 

İşte, detaylar...

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Sahi, neden gavat diyoruz?

Sahi, neden gavat diyoruz?

Günümüzde ‘gavat’ı ‘norm’ dışı görülen birtakım ilişkilere önayak olan kişiler için kullanıyor olsak da işin aslı biraz farklı! Kelimenin kökeni bambaşka bir hikayeye dayanıyor.

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Şimdi de gelelim, sosyal medyada çok konuşulan 'Oha gavat mısın dedirtecek fikirlere' 👇
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Açık ve net bir görüşle başlıyoruz... 👇

Açık ve net bir görüşle başlıyoruz... 👇
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Bu kadar özgürlük fazla değil mi? 👇

Bu kadar özgürlük fazla değil mi? 👇
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