İlişkilere Yeni Bir Boyut Kazandıracak Fikirlerini Belirtmek İçin 'Gavat' Yaftalamasını Göze Aldılar!
İlişkilere Yeni Bir Boyut Kazandıracak Fikirlerini Belirtmek İçin 'Gavat' Yaftalamasını Göze Aldılar!
Sosyal medyayı sarsan fikirleri mutlaka görmelisiniz! Sosyal medya platformu X üzerinden '@infiniiity8' adlı kullanıcının paylaşımıyla başlayan 'Gavat mısın dedirten fikrini belirt' akımını biraz abartarak yanıt verenlere siz de şaşıracaksınız!
İşte, detaylar...
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Sahi, neden gavat diyoruz?
Şimdi de gelelim, sosyal medyada çok konuşulan 'Oha gavat mısın dedirtecek fikirlere' 👇
Açık ve net bir görüşle başlıyoruz... 👇
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Bu kadar özgürlük fazla değil mi? 👇
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Bu kadarını biz de beklemiyorduk... 👇
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Tam 180 saniye... 👇
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Sen rahatsız olmaz mısın peki? 👇
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Giyer mi peki? 👇
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Tabii kimileri mağarasında mutlu! 👇
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