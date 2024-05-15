Her Gün Sevgilisinin Twitter Beğenilerini Kontrol Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Heyecan mı, Güvensizlik mi?

Sevgilisinin her gün Twitter beğenilerini kontrol ettiğini söyleyen kişi kafaları karıştırdı. Kimileri bu durumu toksik bulurken, kimileri çiftin 'heyecan' olarak adlandırdığı bu duruma ortak oldu. Tabii Twitter'da '@zattirizorzort' kullanıcı adlı hesapta başlayan bu tartışmada kimin haklı olduğu da merak konusu.

İşte, detaylar...