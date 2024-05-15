Her Gün Sevgilisinin Twitter Beğenilerini Kontrol Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Heyecan mı, Güvensizlik mi?
Her Gün Sevgilisinin Twitter Beğenilerini Kontrol Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Heyecan mı, Güvensizlik mi?
Sevgilisinin her gün Twitter beğenilerini kontrol ettiğini söyleyen kişi kafaları karıştırdı. Kimileri bu durumu toksik bulurken, kimileri çiftin 'heyecan' olarak adlandırdığı bu duruma ortak oldu. Tabii Twitter'da '@zattirizorzort' kullanıcı adlı hesapta başlayan bu tartışmada kimin haklı olduğu da merak konusu.
İşte, detaylar...
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İlişkide güven ve heyecan birbirinden önemli iki konu! Fakat bazen güvensizlik ya da kıskançlık gibi kavramlar heyecan ile karıştırılabiliyor.
İşte, 9 aydır birlikte olan çiftten gelen o romantik paylaşım... 👇
Anlaşılan bu durum çiftler arasında bir hayli yaygın 👇
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Tabii konuya tepki gösterenler de yok değil. 👇
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Mesele bu noktaya gelmesin diye önlemini en başından alanlar da gözümüzden kaçmadı. 👇
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Bunu da bir düşünün deriz! 👇
Gelelim size, sevgilinizin sosyal medya geçmişini kontrol eder misiniz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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ve bunu bişey zannedip herkese söylemesi :) bu twiti kaç kişi beğenecek ve bakacak :) kısır döngü
Manitasının beğenilerine bakıp, Benim tweetlerimi görünce , Bak aslanım diye mention atan karektersizler de var. Ne zaman bir tweeim hit olsa hemen altına da... Devamını Gör