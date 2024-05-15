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Düğün Sezonu Açılmadan Tartışması Başladı! Sosyal Medyadaki Kır Düğünü 'Biz Bu Kültüre Aşığız' Dedirtti!

Düğün Sezonu Açılmadan Tartışması Başladı! Sosyal Medyadaki Kır Düğünü 'Biz Bu Kültüre Aşığız' Dedirtti!

Düğün
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.05.2024 - 23:27

Düğün sezonu başlamadan, son yılların gözdesi 'kır düğünü' yine tartışmalara neden oldu. 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek tartışmayı başlatan ise Twitter'da '@artikbidur' kullanıcı adıyla yer alan bir sosyal medya kullanıcısı oldu. 

İşte, detaylar...

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'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyen kadının hayaliyle erkeğin hayali bir hayli farklı olsa gerek!

'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyen kadının hayaliyle erkeğin hayali bir hayli farklı olsa gerek!

Bir de üzerine kültürümüzün unutulmaz lezzetleriyle tabldot tabaklarda ikram edilen düğün yemekleri olmayınca kafaların karışmaması mümkün değil.

İşte, 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek kültür aşkımızı tetikleyen o Twitter paylaşımı 👇

İşte, 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek kültür aşkımızı tetikleyen o Twitter paylaşımı 👇
twitter.com

Anlaşılan birileri bu anın hayalini kuruyormuş... 👇

Anlaşılan birileri bu anın hayalini kuruyormuş... 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sanıyoruz bunu kimse inkar edemez! 👇

Sanıyoruz bunu kimse inkar edemez! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bazı yorumlarsa 'siz nerede yaşıyorsunuz?' dedirtti. 👇

Bazı yorumlarsa 'siz nerede yaşıyorsunuz?' dedirtti. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabii bu işin bir de akraba boyutu var! 👇

Tabii bu işin bir de akraba boyutu var! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Görünen o ki zamanla bakış açılarımız da değişmiş. 👇

Görünen o ki zamanla bakış açılarımız da değişmiş. 👇
twitter.com

Şimdi yeniden soralım hâlâ kır düğünümü? Yorumlarda buluşalım!

Müzisyen de geldi. Şimdi düğün tam oldu! 👇

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