Düğün Sezonu Açılmadan Tartışması Başladı! Sosyal Medyadaki Kır Düğünü 'Biz Bu Kültüre Aşığız' Dedirtti!
Düğün Sezonu Açılmadan Tartışması Başladı! Sosyal Medyadaki Kır Düğünü 'Biz Bu Kültüre Aşığız' Dedirtti!
Düğün sezonu başlamadan, son yılların gözdesi 'kır düğünü' yine tartışmalara neden oldu. 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek tartışmayı başlatan ise Twitter'da '@artikbidur' kullanıcı adıyla yer alan bir sosyal medya kullanıcısı oldu.
İşte, detaylar...
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'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyen kadının hayaliyle erkeğin hayali bir hayli farklı olsa gerek!
İşte, 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek kültür aşkımızı tetikleyen o Twitter paylaşımı 👇
Anlaşılan birileri bu anın hayalini kuruyormuş... 👇
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Sanıyoruz bunu kimse inkar edemez! 👇
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Bazı yorumlarsa 'siz nerede yaşıyorsunuz?' dedirtti. 👇
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Tabii bu işin bir de akraba boyutu var! 👇
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Görünen o ki zamanla bakış açılarımız da değişmiş. 👇
Müzisyen de geldi. Şimdi düğün tam oldu! 👇
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