Düğün Sezonu Açılmadan Tartışması Başladı! Sosyal Medyadaki Kır Düğünü 'Biz Bu Kültüre Aşığız' Dedirtti!

Düğün sezonu başlamadan, son yılların gözdesi 'kır düğünü' yine tartışmalara neden oldu. 'Aşkım ben kır düğünü istiyorum' diyerek tartışmayı başlatan ise Twitter'da '@artikbidur' kullanıcı adıyla yer alan bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

İşte, detaylar...