Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Davranışlar Listesi 'İlgisizlik ve Aşırı İlgi Kavramıyla' Beyinleri Yaktı!

Kadınlar, erkeklerde en çok hangi davranışlardan nefret eder? Twitter'da 'Gusholder Haber Bülteni' tarafından paylaşılan eski bir CNN Türk haberi, sosyal medyayı birbirine kattı. Kadınlar 9 maddelik listeye yeni maddeler eklerken erkeklerin de verecek yanıtı vardı.

İşte, detaylar...