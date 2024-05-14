Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Davranışlar Listesi 'İlgisizlik ve Aşırı İlgi Kavramıyla' Beyinleri Yaktı!
Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Davranışlar Listesi 'İlgisizlik ve Aşırı İlgi Kavramıyla' Beyinleri Yaktı!
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Geçtiğimiz yıllara ait bir CNN Türk haberi, sosyal medya platformu X'te yeniden gündeme geldi. Kadınların, erkeklerde nefret ettiği davranışlar listesine hem kadınlardan hem de erkeklerden tepkiler de gecikmedi!
İşte, 'Gusholder Haber Bülteni' tarafından paylaşılan 9 maddelik o liste 👇
Yorumlarla liste bir anda uzamaya başladı...👇
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Listeyi baştan yazanlar da oldu...👇
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Erkekler de boş durmadı! Hemen bir liste de onlardan geldi. 👇
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