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Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Davranışlar Listesi 'İlgisizlik ve Aşırı İlgi Kavramıyla' Beyinleri Yaktı!

Kadınların Erkeklerde Nefret Ettiği Davranışlar Listesi 'İlgisizlik ve Aşırı İlgi Kavramıyla' Beyinleri Yaktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:24

Kadınlar, erkeklerde en çok hangi davranışlardan nefret eder? Twitter'da 'Gusholder Haber Bülteni' tarafından paylaşılan eski bir CNN Türk haberi, sosyal medyayı birbirine kattı. Kadınlar 9 maddelik listeye yeni maddeler eklerken erkeklerin de verecek yanıtı vardı. 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz yıllara ait bir CNN Türk haberi, sosyal medya platformu X'te yeniden gündeme geldi. Kadınların, erkeklerde nefret ettiği davranışlar listesine hem kadınlardan hem de erkeklerden tepkiler de gecikmedi!

Geçtiğimiz yıllara ait bir CNN Türk haberi, sosyal medya platformu X'te yeniden gündeme geldi. Kadınların, erkeklerde nefret ettiği davranışlar listesine hem kadınlardan hem de erkeklerden tepkiler de gecikmedi!

İşte, 'Gusholder Haber Bülteni' tarafından paylaşılan 9 maddelik o liste 👇

İşte, 'Gusholder Haber Bülteni' tarafından paylaşılan 9 maddelik o liste 👇
twitter.com

Yorumlarla liste bir anda uzamaya başladı...👇

Yorumlarla liste bir anda uzamaya başladı...👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Listeyi baştan yazanlar da oldu...👇

Listeyi baştan yazanlar da oldu...👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

Erkekler de boş durmadı! Hemen bir liste de onlardan geldi. 👇

Erkekler de boş durmadı! Hemen bir liste de onlardan geldi. 👇

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👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇
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