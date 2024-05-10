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Sokak Lezzetlerini Sevenler Buraya! İtalya Sokaklarından 'Ekmek Arası Ahtapot' mu, Yurdumun Lezzeti Şırdan mı?

Sokak Lezzetlerini Sevenler Buraya! İtalya Sokaklarından 'Ekmek Arası Ahtapot' mu, Yurdumun Lezzeti Şırdan mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:02

Türkiye'nin meşhur sokak lezzetlerini tatmayan yoktur. Hatta bu yurdun dört bir köşesine, adeta bir gastronomi cenneti diyebiliriz. Peki, bu kez birlikte İtalya sokak lezzetlerine bir göz atsak? Twitter'da paylaşılan 'ekmek arası ahtapot' kafaları karıştırdı. Tabii hemen şırdanla kıyaslandı. 

Bakalım siz 'ekmek arası ahtapot'u nasıl bulacaksınız? 

Kaynak: Tarih Enstitüsü

Şimdilik, Türkiye'nin saymakla bitmeyen sokak lezzetlerinin enfes tadı şöyle dursun. Biz önce ekmek arası kültürünü ele alalım. Çünkü 'Ekmek arası ahtapotu' görenler 'Bu bizim aklımıza nasıl gelmedi?' diyebilirler.

Şimdilik, Türkiye'nin saymakla bitmeyen sokak lezzetlerinin enfes tadı şöyle dursun. Biz önce ekmek arası kültürünü ele alalım. Çünkü 'Ekmek arası ahtapotu' görenler 'Bu bizim aklımıza nasıl gelmedi?' diyebilirler.

Gerçi, ekmek arası patates ve börek bile varken sizce bu yok mudur? 👇

İşte, hepimizi İtalya'ya götüren o lezzetli paylaşım 👇

İşte, hepimizi İtalya'ya götüren o lezzetli paylaşım 👇
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarından gelen yerinde bir soru ile başlayalım: Sebebini var mı bilen? 👇

Sosyal medya kullanıcılarından gelen yerinde bir soru ile başlayalım: Sebebini var mı bilen? 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

Ve beklenen kıyaslama... 👇

Ve beklenen kıyaslama... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Konuyu ahtapot tarafından ele alanlar da asla haksız sayılmaz! 👇

Konuyu ahtapot tarafından ele alanlar da asla haksız sayılmaz! 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

Tadını biz de merak ettik doğrusu 👇

Tadını biz de merak ettik doğrusu 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Sahi bizde kaç para olurdu? 👇

Sahi bizde kaç para olurdu? 👇
twitter.com

Hadi, siz de tarafınızı seçin!

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