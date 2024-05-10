Sokak Lezzetlerini Sevenler Buraya! İtalya Sokaklarından 'Ekmek Arası Ahtapot' mu, Yurdumun Lezzeti Şırdan mı?

Türkiye'nin meşhur sokak lezzetlerini tatmayan yoktur. Hatta bu yurdun dört bir köşesine, adeta bir gastronomi cenneti diyebiliriz. Peki, bu kez birlikte İtalya sokak lezzetlerine bir göz atsak? Twitter'da paylaşılan 'ekmek arası ahtapot' kafaları karıştırdı. Tabii hemen şırdanla kıyaslandı.

Bakalım siz 'ekmek arası ahtapot'u nasıl bulacaksınız?

Kaynak: Tarih Enstitüsü