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Sizin Evde Yemekleri Kim Yapıyor? Evlilikte Önemli 'Yemek' Kriteri Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!

Sizin Evde Yemekleri Kim Yapıyor? Evlilikte Önemli 'Yemek' Kriteri Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 13:43

Sosyal medyada bir kez daha kadınlar üzerinden ilginç bir tartışma başladı. Bu kez konu 'Cansu ile evlenirsen, Rojin ile evlenirsen' başlığı üzerinden çıktı. Twitter'da '@neyse1kahve' kullanıcı adlı bir hesap tarafından paylaşılan hamburger ve biber dolması, kadının yeri mutfak mı tartışmasına döndü? 

İşte, detaylar...

Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre, Cansu ile evlenirseniz 'hamburger', Rojin ile evlenirseniz 'biber dolması' yiyeceksiniz!

İşte, tartışmayı başlatan o paylaşım 👇

İşte, tartışmayı başlatan o paylaşım 👇
twitter.com

Bu paylaşıma, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Avukat Feyza Altun'dan da yorum geldi. 👇

Bu paylaşıma, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Avukat Feyza Altun'dan da yorum geldi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunu da yer miydiniz, dedirten ilginç yorumlar da vardı 👇

Bunu da yer miydiniz, dedirten ilginç yorumlar da vardı 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kimileri tartışmanın gerekliliğini sorguladı... 👇

Kimileri tartışmanın gerekliliğini sorguladı... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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