Sizin Evde Yemekleri Kim Yapıyor? Evlilikte Önemli 'Yemek' Kriteri Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!
Sizin Evde Yemekleri Kim Yapıyor? Evlilikte Önemli 'Yemek' Kriteri Sosyal Medyanın Dikkatini Çekti!
Sosyal medyada bir kez daha kadınlar üzerinden ilginç bir tartışma başladı. Bu kez konu 'Cansu ile evlenirsen, Rojin ile evlenirsen' başlığı üzerinden çıktı. Twitter'da '@neyse1kahve' kullanıcı adlı bir hesap tarafından paylaşılan hamburger ve biber dolması, kadının yeri mutfak mı tartışmasına döndü?
İşte, detaylar...
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