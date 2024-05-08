Özgür Demirtaş Bu Kez de "Deniz Balığı mı, Yoksa Kültür Balığı mı?" Tartışmasıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Özgür Demirtaş Bu Kez de "Deniz Balığı mı, Yoksa Kültür Balığı mı?" Tartışmasıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan, ekonomi ve finans dünyasının nabzını tutan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez de denizleri alt üst etti. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'kontrolsüz deniz balığına' karşı 'kültür balığını' savunan ünlü ekonomiste gelen yorumlar dikkat çekiciydi.
İşte, sosyal medyayı ikiye bölen balık tartışması...
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Daha bugün Y.Özdil’in balıkçılığı nasıl bitirdiklerine dair anektodlarını dinlemiştim. Yine ruhumuz duymadan çıkarılan doğa karşıtı kararlarla denizlerin tem... Devamını Gör
mesela granyöz levreği döver çipuradan bişey brekemem..
En güzel balığı taze taze vakti gelince kutup ayıları yiyor..Herşeyin en güzelini onlar yiyor zaten :) en güzel balıda