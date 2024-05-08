Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Özgür Demirtaş Bu Kez de "Deniz Balığı mı, Yoksa Kültür Balığı mı?" Tartışmasıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Özgür Demirtaş Bu Kez de "Deniz Balığı mı, Yoksa Kültür Balığı mı?" Tartışmasıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.05.2024 - 23:14

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan, ekonomi ve finans dünyasının nabzını tutan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu kez de denizleri alt üst etti. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'kontrolsüz deniz balığına' karşı 'kültür balığını' savunan ünlü ekonomiste gelen yorumlar dikkat çekiciydi. 

İşte, sosyal medyayı ikiye bölen balık tartışması...

Baştan uyaralım, "Denizden babam çıksa yerim..." diyenler için zorlu bir tartışma ortamı olabilir! Zira konunun içerisinde kanalizasyon, ağır metaller ve kontrolsüz deniz balığı var!

İşte, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Kültür balığı mı, yoksa deniz balığı mı?' tartışmasını yaratan o paylaşımı.👇

İşte, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Kültür balığı mı, yoksa deniz balığı mı?' tartışmasını yaratan o paylaşımı.👇
twitter.com

Açıklamasında bulunan ünlü ekonomist, sözlerini 'Kontrolsüz Deniz balığı yemem. Kontrol edildiğini bildiğim KÜLTÜR Balığını yeğlerim.' ifadeleriyle tamamlıyor.

İlk yorumla konu hakkında az da olsa bilgi sahibi oluyoruz.👇

İlk yorumla konu hakkında az da olsa bilgi sahibi oluyoruz.👇
twitter.com

Ardından Kültür balığı severler ve deniz balığı severler başlıyor anlatmaya... 👇

Ardından Kültür balığı severler ve deniz balığı severler başlıyor anlatmaya... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Uzmanların açıklamaları ise sözün bittiği yer oluyor! 👇

Uzmanların açıklamaları ise sözün bittiği yer oluyor! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki, bir de derya kuzusu desek...

Peki, bir de derya kuzusu desek...

Şimdi sıra sizde söyleyin bakalım, deniz balığı mı, yoksa kültür balığı mı? 

Yorumlarda buluşalım...👇

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Daha bugün Y.Özdil’in balıkçılığı nasıl bitirdiklerine dair anektodlarını dinlemiştim. Yine ruhumuz duymadan çıkarılan doğa karşıtı kararlarla denizlerin tem... Devamını Gör

Kılıç

mesela granyöz levreği döver çipuradan bişey brekemem..

gur.ebrar34

En güzel balığı taze taze vakti gelince kutup ayıları yiyor..Herşeyin en güzelini onlar yiyor zaten :) en güzel balıda