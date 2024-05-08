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Sosyal Medyanın Gündemden Düşmeyen 'İlk Buluşmada Getirdiği Yer' Akımında Yeni Adres Resmen İçimizi Açtı!

Sosyal Medyanın Gündemden Düşmeyen 'İlk Buluşmada Getirdiği Yer' Akımında Yeni Adres Resmen İçimizi Açtı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.05.2024 - 22:15

Hepimizin artık aşina olduğu 'İlk buluşmada getirdiği yere bakar mısınız?' alımına bir çift daha katıldı. Bu kez adres 'çilek' tarlasıydı. Yorumlar ise adeta mayın tarlası... Zira Twitter'da '@bisusssbe012' adlı hesap tarafından paylaşılan bu ilk buluşma adresini kıskananlar da oldu, beğenmeyenlerde! 

Gelin, yorumlara birlikte göz atalım...

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Hadi önce geçtiğimiz yıllarsa şaşırdığımız, zaman zaman yadırgadığımız ve eleştirdiğimiz ilk buluşma adreslerinden birini hatırlayalım.

Hadi önce geçtiğimiz yıllarsa şaşırdığımız, zaman zaman yadırgadığımız ve eleştirdiğimiz ilk buluşma adreslerinden birini hatırlayalım.

Tabii zamanla böyle görüntülere aşina oluk. Hatta benzer bir ilk buluşmanın hayalini kuranlar 'Nasip olur inşallah' diyenler de çok oldu. Fakat bu kez adres ne bir kebapçı, ne de bir pide salonuydu. Artık, yazın en tatlı meyvelerinden biri olan çileklerle dikkat çeken bu ilk buluşmaya geçelim.

İşte, hiç aklımızda yokken burnumuza çilek kokuları getiren 'İlk buluşmada getirdiği yere bakar mısınız?' paylaşımı...

İşte, hiç aklımızda yokken burnumuza çilek kokuları getiren 'İlk buluşmada getirdiği yere bakar mısınız?' paylaşımı...
twitter.com

Kimilerinin canı çilek kimilerinin ki aşk çekti... 👇

Kimilerinin canı çilek kimilerinin ki aşk çekti... 👇
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Kimileri ise yalnızlıkları ile yüreklerimizi burktu!👇

Kimileri ise yalnızlıkları ile yüreklerimizi burktu!👇
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Derken ortaya öyle bir iddia atıldı ki kafalar karıştı...👇

Derken ortaya öyle bir iddia atıldı ki kafalar karıştı...👇
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Sizin en unutulmaz ilk buluşmanız nasıldı? Yorumlarda buluşalım! 👇

Sizin en unutulmaz ilk buluşmanız nasıldı? Yorumlarda buluşalım! 👇
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