Sosyal Medyanın Gündemden Düşmeyen 'İlk Buluşmada Getirdiği Yer' Akımında Yeni Adres Resmen İçimizi Açtı!

Tabii zamanla böyle görüntülere aşina oluk. Hatta benzer bir ilk buluşmanın hayalini kuranlar 'Nasip olur inşallah' diyenler de çok oldu. Fakat bu kez adres ne bir kebapçı, ne de bir pide salonuydu. Artık, yazın en tatlı meyvelerinden biri olan çileklerle dikkat çeken bu ilk buluşmaya geçelim.