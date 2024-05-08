Sosyal Medyanın Gündemden Düşmeyen 'İlk Buluşmada Getirdiği Yer' Akımında Yeni Adres Resmen İçimizi Açtı!
Sosyal Medyanın Gündemden Düşmeyen 'İlk Buluşmada Getirdiği Yer' Akımında Yeni Adres Resmen İçimizi Açtı!
Hepimizin artık aşina olduğu 'İlk buluşmada getirdiği yere bakar mısınız?' alımına bir çift daha katıldı. Bu kez adres 'çilek' tarlasıydı. Yorumlar ise adeta mayın tarlası... Zira Twitter'da '@bisusssbe012' adlı hesap tarafından paylaşılan bu ilk buluşma adresini kıskananlar da oldu, beğenmeyenlerde!
Gelin, yorumlara birlikte göz atalım...
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Hadi önce geçtiğimiz yıllarsa şaşırdığımız, zaman zaman yadırgadığımız ve eleştirdiğimiz ilk buluşma adreslerinden birini hatırlayalım.
İşte, hiç aklımızda yokken burnumuza çilek kokuları getiren 'İlk buluşmada getirdiği yere bakar mısınız?' paylaşımı...
Kimilerinin canı çilek kimilerinin ki aşk çekti... 👇
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Kimileri ise yalnızlıkları ile yüreklerimizi burktu!👇
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Derken ortaya öyle bir iddia atıldı ki kafalar karıştı...👇
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Sizin en unutulmaz ilk buluşmanız nasıldı? Yorumlarda buluşalım! 👇
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