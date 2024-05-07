Defterini İlan-ı Aşk Panosuna Çeviren Öğrenci ve Her Sayfanın Yıldızı 'Ömer' Kız Babalarının Kabusu Oldu!

Kız babalarının kabusu olan 'Ömer'e defter dolusu aşk itirafına hazır olun! Twitter'da '@FurkanunIu0' adlı kullanıcının 'düşünsene kızını gül gibi büyütüp essek gibi çalışıp okula gönderiyorsun o da okulda böyle şeylere uğraşıyor' paylaşımı kafaları karıştırdı.

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