Defterini İlan-ı Aşk Panosuna Çeviren Öğrenci ve Her Sayfanın Yıldızı 'Ömer' Kız Babalarının Kabusu Oldu!
Defterini İlan-ı Aşk Panosuna Çeviren Öğrenci ve Her Sayfanın Yıldızı 'Ömer' Kız Babalarının Kabusu Oldu!
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Her şey Twitter'da Furkan adlı kullanıcının her sayfasında 'Ömer' yazılı defteri paylaşmasıyla başladı...
İşte, sahininin 'Ömer'e olan aşkını sorgulayamacağımızın eşsiz bir kanıtı olan o defter...
Bu duruma sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇
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Ama Kıvılcım'ın defteri olsa anlardık... 👇
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Bu yorumla, Ömer rolüyle karşımıza çıkan Selahattin Paşalı da kafamızı karıştırdı...👇
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Görünen o ki 'Ömer' kimilerini de maziye götürdü...👇
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Ayrıca çoğu kişi bunun yeni nesille ilgili olmadığından emindi!👇
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Bu arada deftere, kitaba saygı konusunun da altı çizildi. 👇
Tabii sayfalarca yazılan 'Ömer' aşkını görünce bu sahneyi hatırlamamak imkansızdı... 👇
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