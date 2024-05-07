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Defterini İlan-ı Aşk Panosuna Çeviren Öğrenci ve Her Sayfanın Yıldızı 'Ömer' Kız Babalarının Kabusu Oldu!

Defterini İlan-ı Aşk Panosuna Çeviren Öğrenci ve Her Sayfanın Yıldızı 'Ömer' Kız Babalarının Kabusu Oldu!

Ezel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:27

Kız babalarının kabusu olan 'Ömer'e defter dolusu aşk itirafına hazır olun! Twitter'da '@FurkanunIu0' adlı kullanıcının 'düşünsene kızını gül gibi büyütüp essek gibi çalışıp okula gönderiyorsun o da okulda böyle şeylere uğraşıyor' paylaşımı kafaları karıştırdı. 

İşte, detaylar...

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Her şey Twitter'da Furkan adlı kullanıcının her sayfasında 'Ömer' yazılı defteri paylaşmasıyla başladı...

Her şey Twitter'da Furkan adlı kullanıcının her sayfasında 'Ömer' yazılı defteri paylaşmasıyla başladı...
twitter.com

İşte, sahininin 'Ömer'e olan aşkını sorgulayamacağımızın eşsiz bir kanıtı olan o defter...

Bu duruma sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇

Bu duruma sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Ama Kıvılcım'ın defteri olsa anlardık... 👇

Ama Kıvılcım'ın defteri olsa anlardık... 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Bu yorumla, Ömer rolüyle karşımıza çıkan Selahattin Paşalı da kafamızı karıştırdı...👇

Bu yorumla, Ömer rolüyle karşımıza çıkan Selahattin Paşalı da kafamızı karıştırdı...👇
twitter.com

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twitter.com

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Görünen o ki 'Ömer' kimilerini de maziye götürdü...👇

Görünen o ki 'Ömer' kimilerini de maziye götürdü...👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Ayrıca çoğu kişi bunun yeni nesille ilgili olmadığından emindi!👇

Ayrıca çoğu kişi bunun yeni nesille ilgili olmadığından emindi!👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu arada deftere, kitaba saygı konusunun da altı çizildi. 👇

Bu arada deftere, kitaba saygı konusunun da altı çizildi. 👇
twitter.com

Tabii sayfalarca yazılan 'Ömer' aşkını görünce bu sahneyi hatırlamamak imkansızdı... 👇

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