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Çağ Dışı Yaftalamasına Maruz Kalmayı Göze Aldılar ve Linç Akımına Fikirleriyle Dahil Oldular!

Çağ Dışı Yaftalamasına Maruz Kalmayı Göze Aldılar ve Linç Akımına Fikirleriyle Dahil Oldular!

Linç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 12:03

Twitter'da hız kesmeden devam eden linç akımında sıra 'mağarada mı yaşıyorsun' dedirtecek fikirlere geldi! Birbirinden ilginç fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olan paylaşım '@yapmayucel' kullanıcı adlı X hesabından geldi. 

Sizin 'mağarada mı yaşıyorsun' dedirten fikriniz ne?

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İnsanlık mağaradan çıkalı asırlar olsa da bazı fikirler hâlâ çağımızın dışında! Tabii günümüzde herkesin mağarası bir başka...

İnsanlık mağaradan çıkalı asırlar olsa da bazı fikirler hâlâ çağımızın dışında! Tabii günümüzde herkesin mağarası bir başka...

İşte, linç edilecek fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan o sosyal medya paylaşımı 👇

İşte, linç edilecek fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan o sosyal medya paylaşımı 👇
twitter.com

Modern çağ neyi tüketmedi ki? 👇

Modern çağ neyi tüketmedi ki? 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Çığlığı neden atacağı da önemli olmalı! 👇

Çığlığı neden atacağı da önemli olmalı! 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

Dişil, eril tartışmasına yeni bir boyut mu? 👇

Dişil, eril tartışmasına yeni bir boyut mu? 👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Önyargı diyorsun yani...👇

Önyargı diyorsun yani...👇
twitter.com

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twitter.com

Tabii sen gelmeyeli, teknoloji biraz ilerledi...👇

Tabii sen gelmeyeli, teknoloji biraz ilerledi...👇
twitter.com

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👇
twitter.com
twitter.com
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Akraba kimin kırmızı çizgisi değil ki? 👇

Akraba kimin kırmızı çizgisi değil ki? 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

O zaman ne sen orada ne de biz burada olabilirdik ama 👇

O zaman ne sen orada ne de biz burada olabilirdik ama 👇
twitter.com

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twitter.com

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Bir sınır olmalı tabii! 👇

Bir sınır olmalı tabii! 👇
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Ünlüler dünyasını ayaklandıracak yorum da gelmiş! 👇

Ünlüler dünyasını ayaklandıracak yorum da gelmiş! 👇
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