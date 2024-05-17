Çağ Dışı Yaftalamasına Maruz Kalmayı Göze Aldılar ve Linç Akımına Fikirleriyle Dahil Oldular!
Çağ Dışı Yaftalamasına Maruz Kalmayı Göze Aldılar ve Linç Akımına Fikirleriyle Dahil Oldular!
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İnsanlık mağaradan çıkalı asırlar olsa da bazı fikirler hâlâ çağımızın dışında! Tabii günümüzde herkesin mağarası bir başka...
İşte, linç edilecek fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan o sosyal medya paylaşımı 👇
Modern çağ neyi tüketmedi ki? 👇
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Çığlığı neden atacağı da önemli olmalı! 👇
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Dişil, eril tartışmasına yeni bir boyut mu? 👇
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Önyargı diyorsun yani...👇
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Tabii sen gelmeyeli, teknoloji biraz ilerledi...👇
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Akraba kimin kırmızı çizgisi değil ki? 👇
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O zaman ne sen orada ne de biz burada olabilirdik ama 👇
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Bir sınır olmalı tabii! 👇
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Ünlüler dünyasını ayaklandıracak yorum da gelmiş! 👇
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