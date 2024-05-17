Çağ Dışı Yaftalamasına Maruz Kalmayı Göze Aldılar ve Linç Akımına Fikirleriyle Dahil Oldular!

Twitter'da hız kesmeden devam eden linç akımında sıra 'mağarada mı yaşıyorsun' dedirtecek fikirlere geldi! Birbirinden ilginç fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olan paylaşım '@yapmayucel' kullanıcı adlı X hesabından geldi.

Sizin 'mağarada mı yaşıyorsun' dedirten fikriniz ne?