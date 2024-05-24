Canva'nın Birbirinden Kullanışlı Yapay Zeka Özellikleri ile Tanışın!

Basit arayüzü ve verimli araçları ile birlikte her geçen gün daha da popülerleşen Canva, geçtiğimiz bir yılda pek çok yeni yapay zeka özelliğini kullanıma sundu.

Canva'nın, 'Sihirli Stüdyo' adı altında topladığı birbirinden kullanışlı yapay zeka özelliklerini Twitter kullanıcısı Ahmet Balat derledi 👇