Yapay Zeka Bir Dönemin Efsane Çiftlerini Çizdi! Eski Ünlü Çiftleri ve Olası Çocuklarını Tanıyabilecek misiniz?
Yapay Zeka Bir Dönemin Efsane Çiftlerini Çizdi! Eski Ünlü Çiftleri ve Olası Çocuklarını Tanıyabilecek misiniz?
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Ünlülerin ayrılıkları, hayranlarını her zaman derinden etkilemiş ve 'Acaba birlikte kalsalardı, hayatları nasıl olurdu?' sorusunu sormalarına neden olmuştur. Bu sorunun yanıtını bulmak için harekete geçen Avustralyalı grafik tasarımcısı Jeremy Pomeroy, yapay zeka ve photoshop tekniklerini kullanarak ünlü eski çiftlerin aile portrelerini oluşturdu. Bu eski çiftler arasında Brad Pitt ve Jennifer Aniston, Alacakaranlık yıldızları Robert Pattinson ve Kristen Stewart, 2013'te ayrılan Taylor Swift ve Harry Styles gibi isimler yer alıyor.
İşte, yıllardır merak ettiğimiz o görüntüler...
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Pomeroy'un çalışmaları, yapay zekanın yardımıyla oluşturulan yaratıcı ve benzersiz görsellerle hayranları büyülüyor.
Tasarımcı, bazı ünlülerin ve onların olası çocuklarının Viktorya dönemi kıyafetleri giydiği nostaljik görüntüler yarattı.
Pomeroy'un odaklandığı ünlüler, popüler kültürü ciddi anlamda etkileyen veya unutulmaz filmlerdeki aşk hikayeleriyle tanınan isimler.
Dikkat çeken tasarımlar arasında, Taylor Swift ve eski erkek arkadaşı Harry Styles'ın 1960'lardan kalma kıyafetler giyen iki çocukları ile birlikte bir portresi yer alıyor.
Pomeroy, bu tür görselleri sadece popüler kültürü değil, aynı zamanda toplumsal sorunları ve görsel sanatı da keşfetmek için yaratmaya kararlı olduğunu belirtiyor.
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Avustralyalı tasarımcı, bu çalışmalarının bazılarının eleştirilere maruz kaldığını, ancak bu eleştirilerin onu daha fazla geliştirmeye ve öğrenmeye teşvik ettiğini belirtiyor.
Sanatçı, bu tür portrelerin oluşturulmasının ahlaki ve yasal sınırlarının farkında olduğunu ve telif hakkı endişelerinin yasal olarak gri bir alan olduğunu ifade ediyor.
Sanatçının çalışmaları, izleyicileri bu efsanevi figürlerin farklı bir zaman çizelgesinde bir araya gelmesinin potansiyel etkisini düşünmeye davet ediyor. Bu da, izleyicilerin daha fazla tarihi portre talep etmelerine ve ilgi çekici tartışmalara yol açıyor.
Alacakaranlık setinde bir araya gelen, Kristen Stewart ve Robert Pattinson da geniş bir kitle tarafıdan beğeni toplayan ünlü çiftler arasında.
Pomeroy, 'Speed'in başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Sandra Bullock için de bir yapay zeka ailesi oluşturdu.
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Avustralyalı grafik tasarımcısı Jeremy Pomeroy'in 'Ayrılıkların Ötesinde! Ünlüler Ne Olursa' koleksiyonuna Instagram hesabı üzerinden de erişebilirsiniz
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