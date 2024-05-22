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Yapay Zeka Bir Dönemin Efsane Çiftlerini Çizdi! Eski Ünlü Çiftleri ve Olası Çocuklarını Tanıyabilecek misiniz?

Yapay Zeka Bir Dönemin Efsane Çiftlerini Çizdi! Eski Ünlü Çiftleri ve Olası Çocuklarını Tanıyabilecek misiniz?

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.05.2024 - 00:11

Ünlülerin ayrılıkları, hayranlarını her zaman derinden etkilemiş ve 'Acaba birlikte kalsalardı, hayatları nasıl olurdu?' sorusunu sormalarına neden olmuştur. Bu sorunun yanıtını bulmak için harekete geçen Avustralyalı grafik tasarımcısı Jeremy Pomeroy, yapay zeka ve photoshop tekniklerini kullanarak ünlü eski çiftlerin aile portrelerini oluşturdu. Bu eski çiftler arasında Brad Pitt ve Jennifer Aniston, Alacakaranlık yıldızları Robert Pattinson ve Kristen Stewart, 2013'te ayrılan Taylor Swift ve Harry Styles gibi isimler yer alıyor. 

İşte, yıllardır merak ettiğimiz o görüntüler...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Pomeroy'un çalışmaları, yapay zekanın yardımıyla oluşturulan yaratıcı ve benzersiz görsellerle hayranları büyülüyor.

Pomeroy'un çalışmaları, yapay zekanın yardımıyla oluşturulan yaratıcı ve benzersiz görsellerle hayranları büyülüyor.

Avustralyalı grafik tasarımcısı, DailyMail.com'a verdiği demeçte, 'mevcut verilere ve benim rehberliğime dayanarak benzersiz ve yaratıcı görüntüler oluşturmaya yardımcı olmak için photoshop ve gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullandığım' diyerek çalışmarı ve ilham kaynağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pomeroy'in sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Ayrılıkların Ötesinde! Ünlüler Ne Olursa' koleksiyonunda, 1997 yapımı Titanik filminde rol alan Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio gibi ekran kimyasına sahip çiftlerin görüntüleri yer alıyor.

Tasarımcı, bazı ünlülerin ve onların olası çocuklarının Viktorya dönemi kıyafetleri giydiği nostaljik görüntüler yarattı.

Tasarımcı, bazı ünlülerin ve onların olası çocuklarının Viktorya dönemi kıyafetleri giydiği nostaljik görüntüler yarattı.

(1990'lardaki çift Johnny Depp ve Winona Ryder'ın görüntüsü.)

Pomeroy'un odaklandığı ünlüler, popüler kültürü ciddi anlamda etkileyen veya unutulmaz filmlerdeki aşk hikayeleriyle tanınan isimler.

Pomeroy'un odaklandığı ünlüler, popüler kültürü ciddi anlamda etkileyen veya unutulmaz filmlerdeki aşk hikayeleriyle tanınan isimler.

(2010 yılında bir araya gelen Justin Bieber ve Selena Gomez, yapay zeka tarafından üretilen çocuklarıyla birlikte fotoğraflanmış.)

Dikkat çeken tasarımlar arasında, Taylor Swift ve eski erkek arkadaşı Harry Styles'ın 1960'lardan kalma kıyafetler giyen iki çocukları ile birlikte bir portresi yer alıyor.

Dikkat çeken tasarımlar arasında, Taylor Swift ve eski erkek arkadaşı Harry Styles'ın 1960'lardan kalma kıyafetler giyen iki çocukları ile birlikte bir portresi yer alıyor.

(Taylor Swift ve Harry Styles, 2012'nin sonundan 2013'ün başına kadar kısa bir süre birlikte olmuşlardı.)

Pomeroy, bu tür görselleri sadece popüler kültürü değil, aynı zamanda toplumsal sorunları ve görsel sanatı da keşfetmek için yaratmaya kararlı olduğunu belirtiyor.

Pomeroy, bu tür görselleri sadece popüler kültürü değil, aynı zamanda toplumsal sorunları ve görsel sanatı da keşfetmek için yaratmaya kararlı olduğunu belirtiyor.

John F. Kennedy'nin başkanlığı döneminde, 1962 yılının Mart ayında, Marilyn Monroe ile romantik bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Bu iddia, Monroe'nun Kennedy'nin 45. doğum gününde icra ettiği ve bugün ikonikleşmiş olan 'Happy Birthday' performansından sadece iki ay önce ortaya atılmıştı. Bu durum da, yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bir çalışmada, Jeremy Pomeroy tarafından ele alındı.

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Avustralyalı tasarımcı, bu çalışmalarının bazılarının eleştirilere maruz kaldığını, ancak bu eleştirilerin onu daha fazla geliştirmeye ve öğrenmeye teşvik ettiğini belirtiyor.

Avustralyalı tasarımcı, bu çalışmalarının bazılarının eleştirilere maruz kaldığını, ancak bu eleştirilerin onu daha fazla geliştirmeye ve öğrenmeye teşvik ettiğini belirtiyor.

(2005 yılında ayrılan Jennifer Aniston ve Brad Pitt de yapay zeka tarafından üretilen çocuklarıyla birlikte fotoğraflanmış.)

Sanatçı, bu tür portrelerin oluşturulmasının ahlaki ve yasal sınırlarının farkında olduğunu ve telif hakkı endişelerinin yasal olarak gri bir alan olduğunu ifade ediyor.

Sanatçı, bu tür portrelerin oluşturulmasının ahlaki ve yasal sınırlarının farkında olduğunu ve telif hakkı endişelerinin yasal olarak gri bir alan olduğunu ifade ediyor.

Fakat, bu durumun onun yaratıcılığını kısıtlamadığını, aksine sanatta keşfedilmemiş bölgeleri keşfetme, yeni teknikler deneme ve hayal gücünün sınırlarını zorlama fırsatı verdiğini belirtiyor.

(Mila Kunis ve 'Evde Tek Başına' çocuk yıldızı Macaulay Culkin)

Sanatçının çalışmaları, izleyicileri bu efsanevi figürlerin farklı bir zaman çizelgesinde bir araya gelmesinin potansiyel etkisini düşünmeye davet ediyor. Bu da, izleyicilerin daha fazla tarihi portre talep etmelerine ve ilgi çekici tartışmalara yol açıyor.

Sanatçının çalışmaları, izleyicileri bu efsanevi figürlerin farklı bir zaman çizelgesinde bir araya gelmesinin potansiyel etkisini düşünmeye davet ediyor. Bu da, izleyicilerin daha fazla tarihi portre talep etmelerine ve ilgi çekici tartışmalara yol açıyor.

(The Notebook filminin çekimlerinde bir araya gelen Ryan Gosling ve Rachel McAdams)

Alacakaranlık setinde bir araya gelen, Kristen Stewart ve Robert Pattinson da geniş bir kitle tarafıdan beğeni toplayan ünlü çiftler arasında.

Alacakaranlık setinde bir araya gelen, Kristen Stewart ve Robert Pattinson da geniş bir kitle tarafıdan beğeni toplayan ünlü çiftler arasında.

Pomeroy, 'Speed'in başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Sandra Bullock için de bir yapay zeka ailesi oluşturdu.

Pomeroy, 'Speed'in başrol oyuncuları Keanu Reeves ve Sandra Bullock için de bir yapay zeka ailesi oluşturdu.
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Avustralyalı grafik tasarımcısı Jeremy Pomeroy'in 'Ayrılıkların Ötesinde! Ünlüler Ne Olursa' koleksiyonuna Instagram hesabı üzerinden de erişebilirsiniz

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