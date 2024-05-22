Yapay Zeka Bir Dönemin Efsane Çiftlerini Çizdi! Eski Ünlü Çiftleri ve Olası Çocuklarını Tanıyabilecek misiniz?

Avustralyalı grafik tasarımcısı, DailyMail.com'a verdiği demeçte, 'mevcut verilere ve benim rehberliğime dayanarak benzersiz ve yaratıcı görüntüler oluşturmaya yardımcı olmak için photoshop ve gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullandığım' diyerek çalışmarı ve ilham kaynağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pomeroy'in sosyal medya üzerinden paylaştığı 'Ayrılıkların Ötesinde! Ünlüler Ne Olursa' koleksiyonunda, 1997 yapımı Titanik filminde rol alan Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio gibi ekran kimyasına sahip çiftlerin görüntüleri yer alıyor.