OpenAI, İçinde Pek Çok Ücretli Özellik Barından Yeni GPT-4o'yu Herkesin Kullanımına Açtı!
OpenAI, İçinde Pek Çok Ücretli Özellik Barından Yeni GPT-4o'yu Herkesin Kullanımına Açtı!
Kaynak: https://x.com/OpenAI/status/179590030...
OpenAI, mayıs ayı başlarında tanıttığı GPT-4o yapay zeka modelini sahip olduğu pek çok ücretli özelliği ile birlikte tüm ChatGPT kullanıcılarının hizmetine sundu.👇
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Yapay zeka dünyasının önde gelen şirketlerinden OpenAI, geçtiğimiz gün kullanıcıları oldukça sevindiren bir açıklamada bulundu.
Dev firma, mayıs ayının başlarında tanıtılan yeni gelişmiş yapay zeka modeli GPT-4o'yu herkesin kullanımına açıldığını duyurdu.
Bu gelişme ile birlikte, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları da uzun bir süredir GPT Plus aboneliği karşılığında erişilebilen özellikleri deneyimleme fırsatı yakaladı.
Kullanıcılar, tüm özellikleri aktive edilen yeni GPT-4o ile birlikte veri analizi yapabilecek, grafik oluşturabilecek, özel GPT'lere erişebilecek, dosya yükleyebilecek ve çevrim içi web yanıtlarından yararlanabilecek.
Yeni model ayrıca, klasik ChatGPT'ye kıyasla daha hızlı tepki verebiliyor, ses dosyalarını anlayabiliyor ve hatta duygu katarak konuşabilme yeteneğine de sahip.
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Öte yandan ücretsiz GPT kullanıcıları için belirlenmiş bir mesajlaşma ve konuşma sınırının olduğunu belirtelim. Mevcut sınırın aşılması durumunda GPT-4o yerine GPT-3.5 devreye giriyor.
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