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Akıllı Telefonlar, Yeni Bir Batarya Teknolojisi Sayesinde Yalnızca Bir Dakikada Şarj Edilebilir!

Akıllı Telefonlar, Yeni Bir Batarya Teknolojisi Sayesinde Yalnızca Bir Dakikada Şarj Edilebilir!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 17:18

Yeni bir araştırma, günümüz akıllı telefonların yalnızca 1 dakikada tam şarj edilmesinin mümkün olacağını ortaya koydu.👇

Kaynak: https://www.phonearena.com/news/imagi...
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Günümüz akıllı telefon pazarında cihazların batarya kapasiteleri her geçen gün artış gösterirken, şarj hızı alanında da büyük gelişmeler yaşanıyor.

Günümüz akıllı telefon pazarında cihazların batarya kapasiteleri her geçen gün artış gösterirken, şarj hızı alanında da büyük gelişmeler yaşanıyor.

Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir araştırmanın, şarj hızını artırma konusunda çıtayı epey yükseğe taşıdığını söyleyebiliriz.

Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir araştırmanın, şarj hızını artırma konusunda çıtayı epey yükseğe taşıdığını söyleyebiliriz.

Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacının yayımladığı bir makaleye göre, yeni bir teknoloji ile birlikte akıllı telefonlarımızı bir dakikanın altında bir sürede tam olarak şarj etmek mümkün olabilir.

Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacının yayımladığı bir makaleye göre, yeni bir teknoloji ile birlikte akıllı telefonlarımızı bir dakikanın altında bir sürede tam olarak şarj etmek mümkün olabilir.

Makaleye konu olan yeni teknoloji, bataryalarda kullanılan iyonların süper kapasitörler üzerinde hareket etmesine dayanıyor.

Makaleye konu olan yeni teknoloji, bataryalarda kullanılan iyonların süper kapasitörler üzerinde hareket etmesine dayanıyor.

Yayımlanan makaleye göre, pozitif yüklü iyonların bataryalarda tercih edilmesi ve süper kapasitörlerin yüksek akımda enerji depolama kapasiteleri telefonların oldukça hızlı bir şekilde şarj edilmesini mümkün kılabilir.

Atomların sanılanın aksine hareket etmediğini öne süren bir teoriye dayanan mevcut araştırmaya göre, süper kapasitörler ile elektrik yüklenmesi çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.

Atomların sanılanın aksine hareket etmediğini öne süren bir teoriye dayanan mevcut araştırmaya göre, süper kapasitörler ile elektrik yüklenmesi çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.
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Bu bağlamda akıllı telefonların saniyeler içinde şarj olabileceğini kanıtlayan araştırmacılar, konu ile ilgili olarak gerçekleştirilecek laboratuvar deneylerinin yakında başlayacağını duyurdu.

Bu bağlamda akıllı telefonların saniyeler içinde şarj olabileceğini kanıtlayan araştırmacılar, konu ile ilgili olarak gerçekleştirilecek laboratuvar deneylerinin yakında başlayacağını duyurdu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonları bir dakikada tam şarj etmek mümkün olabilir mi?

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