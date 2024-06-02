Akıllı Telefonlar, Yeni Bir Batarya Teknolojisi Sayesinde Yalnızca Bir Dakikada Şarj Edilebilir!
Akıllı Telefonlar, Yeni Bir Batarya Teknolojisi Sayesinde Yalnızca Bir Dakikada Şarj Edilebilir!
Kaynak: https://www.phonearena.com/news/imagi...
Yeni bir araştırma, günümüz akıllı telefonların yalnızca 1 dakikada tam şarj edilmesinin mümkün olacağını ortaya koydu.👇
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Günümüz akıllı telefon pazarında cihazların batarya kapasiteleri her geçen gün artış gösterirken, şarj hızı alanında da büyük gelişmeler yaşanıyor.
Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir araştırmanın, şarj hızını artırma konusunda çıtayı epey yükseğe taşıdığını söyleyebiliriz.
Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacının yayımladığı bir makaleye göre, yeni bir teknoloji ile birlikte akıllı telefonlarımızı bir dakikanın altında bir sürede tam olarak şarj etmek mümkün olabilir.
Makaleye konu olan yeni teknoloji, bataryalarda kullanılan iyonların süper kapasitörler üzerinde hareket etmesine dayanıyor.
Atomların sanılanın aksine hareket etmediğini öne süren bir teoriye dayanan mevcut araştırmaya göre, süper kapasitörler ile elektrik yüklenmesi çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.
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Bu bağlamda akıllı telefonların saniyeler içinde şarj olabileceğini kanıtlayan araştırmacılar, konu ile ilgili olarak gerçekleştirilecek laboratuvar deneylerinin yakında başlayacağını duyurdu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonları bir dakikada tam şarj etmek mümkün olabilir mi?
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