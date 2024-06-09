Apple, iPhone 16 Serisinin Bataryalarında Metal Kaplama Kullanacak: Aşırı Isınma Sorunu Tarih Oluyor!
Apple, iPhone 16 Serisinin Bataryalarında Metal Kaplama Kullanacak: Aşırı Isınma Sorunu Tarih Oluyor!
Kaynak: https://www.phonearena.com/news/iPhon...
Apple'ın, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone 16 serisinde aşırı ısınma sorununu çözüme kavuşturmak için bataryalarda metal kaplama kullanacağı ortaya çıktı.👇
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Apple'ın bu yıl eylül ayında piyasaya süreceği yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Son olarak, ünlü şirketin iPhone 15 serisinde karşılaşılan aşırı ısınma sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla yeni telefonlarında batarya tasarımını değiştireceği iddia ediliyor.
Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan son görüntülere göre, Apple iPhone 16 serisinde kullanılacak bataryalarda folyo kaplama yerine metal kaplama sistemini tercih edecek.
Yeni kaplama sistemi ile birlikte batarya kaynağından çıkan ısının cihaz içinde daha iyi dağılacağına ve bu sayede aşırı ısınmanın önleneceğine inanılıyor.
Paylaşılan görüntüler, metal kaplama teknolojisinin yanı sıra yeni serinin halefi iPhone 15 ile aynı batarya kapasitesine sahip olacağını gün yüzüne çıkarıyor.
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Öte yandan şirkete yakınlığı ile bilinen analistler, iPhone 16'da kullanılacak bataryaların yüksek yoğunluklu şekilde tasarlanacağını, böylece kapasitede bir değişiklik olmamasına rağmen daha yüksek bir pil ömrü sunacağını belirtiyor.
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