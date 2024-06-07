Kullanıcılara Kötü Haber: iPhone ve Apple Watch'lardaki Kılcal Çatlaklar Artık Garanti Kapsamına Girmeyecek!
Kullanıcılara Kötü Haber: iPhone ve Apple Watch'lardaki Kılcal Çatlaklar Artık Garanti Kapsamına Girmeyecek!
Kaynak: https://9to5mac.com/2024/06/05/iphone...
Apple, iPhone ve Watch modellerinin garanti şartlarında değişikliğe gitti. Şirketin aldığı yeni karara göre, cihazların ekranlarında kendiliğinden oluşan ince çatlaklar bundan böyle garanti kapsamına girmeyecek.👇
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Apple, iPhone ve Apple Watch cihazlarının garanti politikalarında önemli bir değişikliğe gitti.
ABD merkezli teknoloji devi, yeni aldığı kararlarla beraber cihazların ekranlarındaki kılcal çizik ve çatlakları artık garanti kapsamının dışında tutacak.
Dev firma, bundan böyle ekranlarda kendiliğinden oluşan saç teli inceliğindeki çizikleri kaza hasarı ve kullanıcı hatası olarak değerlendirilecek.
Daha öncesinde bu tür çizik ve çatlakların onarımını standart garanti kapsamında karşılayan Apple, yapılan değişikliklerle birlikte ekran onarım masraflarının kullanıcı tarafından ödenmesini talep edecek.
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan markanın, kılcal çizikler ile ilgili aldığı kararı şimdilik sadece Apple Watch ve iPhone modellerinde uygulayacağını belirtelim.
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