Yapay Zeka Atılımı Meyvesini Verdi: NVIDIA, Apple'ı Geride Bırakarak Dünyanın En Değerli İkinci Firması Oldu!
Yapay Zeka Atılımı Meyvesini Verdi: NVIDIA, Apple'ı Geride Bırakarak Dünyanın En Değerli İkinci Firması Oldu!
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c6p...
Son aylarda imza attığı yapay zeka atılımı sayesinde üç trilyon dolar piyasaya değerini aşan NVDIA, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci firması oldu.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaliforniya merkezli ünlü çip üreticisi NVIDIA, son zamanlarda ABD borsasında eşine az rastlanacak bir yükselişe imza attı.
Geçtiğimiz aylarda başlattığı yapay zeka atılımıyla birlikte hisse senetleri adeta uçuşa geçen dev firma, piyasa değerini tam tamına 3 trilyon 14 milyar dolara yükseltmeyi başardı.
Bu değeri ile ikinci sırada bulunan Apple'ı yerinden eden NVIDIA, 3 trilyon 90 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Microsoft'un ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.
ChatGPT'nin henüz yeni duyurulduğu dönemde yaklaşık 400 milyon dolar değere sahip olan firma, o günden bu yana geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile birlikte hisselerini yüzde 156 oranında artırdı.
Pazar uzmanlarına göre, şu anda yapay zeka endüstrisinin tartışmasız lideri konumunda bulunan NVIDIA, rakibi Microsoft'u da geride bırakıp dünyanın en değerli şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın