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Merakla Beklenen Yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max'in Boyutları Kesinleşti: Gelmiş Geçmiş En Büyük iPhone Yolda!

Merakla Beklenen Yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max'in Boyutları Kesinleşti: Gelmiş Geçmiş En Büyük iPhone Yolda!

Apple Akıllı telefon iPhone 15 Pro Max
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 14:13

Apple'ın eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max modellerinin boyutları ve ağırlıkları hakkında yeni iddialar gündeme geldi.👇

Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/06/05/...
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Apple'ın bu yıl eylül ayında ilk kez tanıtacağı yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 hakkında yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor.

Apple'ın bu yıl eylül ayında ilk kez tanıtacağı yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 hakkında yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak, şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar yaklaşan iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin boyut ve ağırlık özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Son olarak, şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar yaklaşan iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin boyut ve ağırlık özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Buna göre, yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max sırasıyla 6.7 ve 6.9 inç boyutunda olacak. Dev telefonlar, bununla beraber oldukça ince çerçevelere de ev sahipliği yapacak.

Buna göre, yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max sırasıyla 6.7 ve 6.9 inç boyutunda olacak. Dev telefonlar, bununla beraber oldukça ince çerçevelere de ev sahipliği yapacak.

Öyle ki, yeni iPhone 16 Pro 1,2 mm'lik bir ekran çerçevesi ile gelirken, Pro Max modeli 1,15 mm boyutundaki çerçevesiyle dünyanın en ince çerçevesine sahip akıllı telefonu olarak tarihe geçecek.

Öyle ki, yeni iPhone 16 Pro 1,2 mm'lik bir ekran çerçevesi ile gelirken, Pro Max modeli 1,15 mm boyutundaki çerçevesiyle dünyanın en ince çerçevesine sahip akıllı telefonu olarak tarihe geçecek.

Karşılaştırma görselinde yer alan modellerden iPhone 16 Pro Max solda, iPhone 15 Pro max ise sağda yer alıyor.

Merakla beklenen modellerin sızdırılan boyut ve ağrılık özellikleri ise şöyle:

Merakla beklenen modellerin sızdırılan boyut ve ağrılık özellikleri ise şöyle:

iPhone 16 Pro:

  • Kalınlık: 8,25 mm

  • Yükseklik: 149,6 mm

  • Genişlik: 71,45 mm

  • Ekran Alanı: 6.7 inç

  • Ekran Çerçevesi: 1,2 mm

  • Ağırlık: 194 gram

iPhone 16 Pro Max:

  • Kalınlık: 8,26 mm

  • Yükseklik: 163,0 mm

  • Genişlik: 77,58 m

  • Ekran Alanı: 6.9 inç

  • Ekran Çerçevesi: 1,15 mm

  • Ağırlık: 225 gram

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