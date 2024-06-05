Netflix, Exxen ve Dahası: Dijital Platformlar Artık Yıllık Satışlarının Bir Kısmını RTÜK'e Ödeyecek!

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

“Yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde birbuçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler. İlgili yıla ait olarak beyan edilen ticari iletişim gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Kurul tarafından net satış tutarından mahsup edilir.'

'Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilir.”