Netflix, Exxen ve Dahası: Dijital Platformlar Artık Yıllık Satışlarının Bir Kısmını RTÜK'e Ödeyecek!
Netflix, Exxen ve Dahası: Dijital Platformlar Artık Yıllık Satışlarının Bir Kısmını RTÜK'e Ödeyecek!
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskile...
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Netflix, Exxen, Prime Video gibi dijital platformların bundan böyle yıllık net satış kazancının bir kısmını RTÜK'e ödemesi gerekecek.👇
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Bugün Resmi Gazete’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun dijital platformlar, uydu platformları ve kablo tv firmalarından elde ettiği gelirler ile ilgili yeni bir düzenleme yayımlandı.
Söz konusu düzenlemeye göre, daha öncesinde mevcut platformların yıllık satışlarının yüzde 0,5’i kadar pay alan RTÜK, bundan böyle satışların yüzde 1,5'ini talep edecek.
Söz konusu karar ile birlikte Netflix, Prime Video, BluTV ve Exxen gibi ücretli abonelik sistemine sahip dijital platformların, yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek.
Yeni düzenleme sonrasında platformlardan aldığı yıllık net satış gelirini üç kat artıran RTÜK, dijital platformların kuruma her yıl ödediği 100.000 TL'lik lisans ücretinde değişikliğe gitmedi.
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